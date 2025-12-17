Στην Εντατική ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

Στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακύνθου νοσηλεύεται από την Τρίτη (16/12) ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα imerazante, οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στη ΜΕΘ, προκειμένου να του χορηγηθεί η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Η κατάσταση της υγείας του τις τελευταίες ώρες παρουσιάζει βελτίωση και μάλιστα σήμερα είχε επαφή με στενούς συνεργάτες του.

Ποιος είναι ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυστόστομος

Αντισυμβατικός, ενίοτε αθυρόστομος, προκλητικός, αλλά και καλόκαρδος, για όσους τύχαινε να αντιπαρέλθουν το σκληρό του προσωπείο, ο μητροπολίτης Δωδώνης και πρώην Ζακύνθου Χρυσόστομος, αποτελεί μία από τις πλέον πολυσυζητημένες προσωπικότητες της σύγχρονης ελλαδικής εκκλησιαστικής ιστορίας.

Γεννημένος στη Ζάκυνθο το 1939, ο Χρυσόστομος υπηρέτησε ως Μητροπολίτης του νησιού από το 1994 έως το 2011, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο, συχνά αμφιλεγόμενο, έργο και έναν μύθο που υπερβαίνει τα εκκλησιαστικά όρια. Μάλιστα, πολλοί επικριτές του κάνουν και σήμερα λογοπαίγνια με το επώνυμό του (Συνετός).

Για όσους παρακολουθούν τα εκκλησιαστικά πράγματα ο Δωδώνης Χρυσόστομος παραμένει μέχρι σήμερα μια ισχυρή, εκκεντρική και ανατρεπτική φωνή, που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή στα εκκλησιαστικά πράγματα.