Στην επέτειο θανάτου του Ανδρέα, ανέβασε ανάρτηση για τον Σημίτη

Η χθεσινή ημέρα ανήκε για το «σύμπαν του ΠΑΣΟΚ» στον Ανδρέα Παπανδρέου.

Τα τριάντα χρόνια από το θάνατό του τιμήθηκαν με ποικίλους τρόπους. Στο Α΄ Νεκροταφείο άφησαν από ένα λουλούδι ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και πολλά στελέχη. Σήμερα επίσης γίνεται στο Καλέντζι η ειδική εκδήλωση - αφιέρωμα, ενώ γέμισε το timeline στο fb με αναρτήσεις, φωτογραφίες και αναμνήσεις από τον Ανδρέα.

Υπήρξε όμως και τουλάχιστον μία εξαίρεση, στελέχους του ΠΑΣΟΚ που χθες πρωτοτύπησε κι αντί να μνημονεύσει τον Παπανδρέου, θυμήθηκε τον Κώστα Σημίτη.

Είναι ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, της εκσυγχρονιστικής πτέρυγας, ο οποίος ανέβασε το ακόλουθο εγκωμιαστικό post με φωτογραφία του Σημίτη:

«Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό Πρόεδρε για το προσωπικό σου παράδειγμα στην πολιτική και όλα όσα προσέφερες στη δημοκρατική παράταξη και στη χώρα. Ο εκσυγχρονισμός δεν είναι σύνθημα ή σημαία ευκαιρίας αλλά ένα όραμα ζωής, μια συνεχής μεταρρυθμιστική διαδικασία που εξακολουθεί να μας εμπνέει και να φωτίζει τα βήματά μας!»



Υπήρχε λόγος βέβαια που το έκανε, διότι ο Σημίτης αν ζούσε θα είχε γενέθλια, είχε γεννηθεί 23 Ιουνίου, την ημέρα του θανάτου του Ανδρέα. Και ως ακραιφνής σημιτικός ο Μεϊμάρογλου τίμησε τον ηγέτη της καρδιάς του...