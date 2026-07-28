Στην επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει τον Δημήτρη Κυριαζίδη ο Νικήτας Κακλαμάνης

Ο πρόεδρος της Βουλής απέστειλε τα επίμαχα πρακτικά από τη σημερινή θυελλώδη συνεδρίαση στον πρόεδρο της επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργο Γεωργαντά, τονίζοντας πως «προκλήθηκε ένταση, εξαιτίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού».



Η επιτροπή Δεοντολογίας είναι εκείνη που θα κρίνει σε συνεδρίασή της μετά τη θερινή ανάπαυλα εάν ο «γαλάζιος» βουλευτής - ο οποίος μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε πως «εξέφρασε μια ευχή» στη Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν της εκστόμισε τον Μάρτιο του ‘25 το «πήγαινε κάνε κανένα παιδί» - επέδειξε αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά.

Αυτή είναι η επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος του Σώματος, στον απόηχο όσων συνέβησαν στην Ολομέλεια.