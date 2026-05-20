Στην επιτροπή Θεσμών ο Δεμίρης της ΕΥΠ - Σε εξέλιξη η απόρρητη συνεδρίαση για τις υποκλοπές

Σε εξέλιξη η ακρόαση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) Θεμιστοκλή Δεμίρη στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στον απόηχο των εξελίξεων στην υπόθεση των υποκλοπών και κατόπιν σχετικών αιτημάτων από την αντιπολίτευση, μείζονα και ελάσσονα.

Σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής, «οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π. είναι απόρρητες και τα μέλη της δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο αυτό και μετά τη λήξη της θητείας τους».

Σκέρτσος - Ανδρουλάκης στην επιτροπή

Στην απόρρητη συνεδρίαση, η οποία λαμβάνει χώρα στην αίθουσα της Γερουσίας, παρίσταται ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Σύμφωνα μάλιστα με ενημέρωση της Χαριλάου Τρικούπη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μεταβαίνει στην αίθουσα Γερουσίας για την ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ.

Στα μέλη της επιτροπής η επιστολή Τζαβέλλα

Στην επιτροπή Θεσμών έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ο οποίος ωστόσο έστειλε νωρίς σήμερα επιστολή στο προεδρείο της επιτροπής Θεσμών - η οποία κοινοποιήθηκε ήδη σε όλα τα μέλη της επιτροπής - εξηγώντας τους λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης εξουσιών για τους οποίους δεν θα προσέλθει. Στην επιστολή του επικαλείται, σύμφωνα με πληροφορίες, όχι μόνο τον Καταστατικό Χάρτη της χώρας, αλλά και τη σχετική νομολογία του Αρείου Πάγου.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ο ανώτατος δικαστικός προβάλλει το επιχείρημα ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

«Η ακρόαση κορυφαίων λειτουργών της Δικαιοσύνης ενώπιον της Επιτροπής, αφενός εισάγει περίπτωση επαφής των δύο εξουσιών που υιοθετεί σχέση υπεροχής οργάνου της Βουλής έναντι οργάνων της δικαστικής εξουσίας και αφετέρου ενέχει (υποκρύπτει) δυνατότητα ελέγχου», όπως επισημαίνεται.

Ταυτοχρόνως, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας τονίζει πως «σε κάθε περίπτωση και υπό οποιαδήποτε εκδοχή σχετικά με το ζήτημα της συμβατότητας της διάταξης προς το Σύνταγμα, η προσέλευση κορυφαίων παραγόντων της Δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική».

Σε κάθε περίπτωση, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ξεκαθαρίζει πως κατά τον ίδιο, η κλήτευσή του «είναι ασυμβίβαστη με την αρχή της διακρίσεως των εξουσιών».