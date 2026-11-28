Στην Ευελπίδων οδηγήθηκε σήμερα, Σάββατο (28/11) το πρωί ο 43χρονος Αλεξέι Σόκπα, γνωστός στους αστυνομικούς κύκλους με το προσωνύμιο «Μογγόλος», ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο.

Ο 43χρονος έμεινε στα δικαστήρια περίπου μία ώρα, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί άλλη μέρα, προτού αποχωρήσει.

Στην Ευελπίδων ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη



Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/7q7AkueBk9 — Flash.gr (@flashgrofficial) November 28, 2026

Η σύλληψή του στην Αθήνα ήρθε έπειτα από την παράδοσή του στις ελληνικές Αρχές από τις τουρκικές υπηρεσίες, κατόπιν της εκτέλεσης του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του.

Αμέσως μετά την παράδοσή του, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες για την υπόθεση.

Είχε συλληφθεί στα Κατεχόμενα της Κύπρου

Ο 43χρονος είχε εντοπιστεί και συλληφθεί τον Αύγουστο του 2026 στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο, στην επαρχία Κερύνειας, στην Κύπρο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνής αναζήτηση για την υπόθεση της δολοφονίας Ζαμπούνη.

Η κράτησή του στα Κατεχόμενα είχε παραταθεί, ενώ είχαν ξεκινήσει διαδικασίες και επαφές για τη μεταφορά του. Τελικά, η υπόθεση προχώρησε μετά τη συνεργασία των ελληνικών και των τουρκικών Αρχών, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του στην Αθήνα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του 43χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης (από τις 19-6-2026) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της δράσης της οποίας διαπράχθηκε η ανθρωποκτονία του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη, στις 14 Ιανουαρίου 2024, στον Νέο Κόσμο.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη

Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης δολοφονήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024 έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων στον Νέο Κόσμο. Οι δράστες τον είχαν πυροβολήσει επανειλημμένα με πυροβόλα όπλα, σε μια επίθεση που συνδέεται με τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος.