Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έφτασαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες, σχετικά με την υπόθεση για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Μάλιστα, έγινε γνωστό πως δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο των τεσσάρων συλληφθέντων και των εμπλεκόμενων εταιρειών για την υπόθεση των Σπιτιών Ανακύκλωσης.

Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολο και Παναγιώτη Μούργο, τον εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, Παύλο Ραβάνη.

Και οι τέσσερις βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης, που αφορά πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ σχετικά με την αγορά και εγκατάσταση των οικίσκων.

Η εκτεταμένη επιχείρηση δρομολογήθηκε από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, της απάτης σε βάρος συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/QKlGQ9gRYc — Flash.gr (@flashgrofficial) November 27, 2026

Κουρτάκης: «Οι έωλες κατηγορίες θα καταπέσουν σύντομα»

Κατηγορηματικά αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται ο Γιάννης Κουρτάκης, ο οποίος σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι καμία παράνομη πράξη δεν έχω τελέσει, σίγουρα δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτον, ούτε και φυσικά κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημιά στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι φτάσαμε να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών και η αρθρογραφία για ζητήματα που απασχολούν τις δημόσιες πολιτικές είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά. Επί του παρόντος, αυτά επαρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν».