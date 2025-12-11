Στην εξεταστική ο «Φραπές» - Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής για να μην απαντήσει σε ερωτήσεις

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης αυτή τη φορά ήρθε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο παίρνοντας το λόγο άμα τη ενάρξει της συνεδρίασης υποστήριξε πως επί έξι μήνες «ξεφτιλίζεται περισσότερο από τον χειρότερο εγκληματία».

«Θα αποδειχθεί ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα. Διαρκή εξευτελισμό και μια ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου. Δεν γίνεται να απαντάω σε κάτι που δεν γνωρίζω και σε δικογραφία που δεν έχω πρόσβαση. Σε δήθεν στοιχεία που δεν έχω πρόσβαση. Επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματα μου, γι' αυτό θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση σας. Το άδικο δεν το θέλω ούτε ο θεός. Δεν είναι ασέβεια προς τα εσάς αλλά σεβασμός προς την οικογένεια μου», υποστήριξε, μοιράζοντας μάλιστα και σχετικό υπόμνημα στα μέλη της επιτροπής.

Ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος επεσήμανε πως ο μάρτυρας έχει υποχρέωση να καταθέσει, ενώ και η αντιπολίτευση τόνισε πως ο Γιώργος Ξυλούρης δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου προκειμένου να μπορεί να αρνηθεί να εξεταστεί.

«Επισήμως δεν είναι κατηγορούμενος, είναι υποχρέωσή του να καταθέσει», ανέφερε η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ, ενώ να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία ζήτησε ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ.

Στα άκρα η ένταση

Σε άκρως πολωμένο κλίμα συνεδριάζει η εξεταστική επιτροπή, καθώς πριν από την έναρξη της κατάθεσης του αγροτοσυνδικαλιστή, η Μιλένα Αποστολάκη ζήτησε την παραίτηση του επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Την ώρα που οι αγρότες είναι εξαπατημένοι και εξαθλιωμένοι, ο επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ συμμετείχε στη σύσκεψη κατευνασμού της ΝΔ στην Πειραιώς. Εμφανίζεται ελάχιστα στον Οργανισμό, σύμφωνα με μαρτυρίες των εργαζομένων. Αντί να είναι στο γραφείο του νυχθημερόν, συμμετέχει στην σύσκεψη της κυβέρνησης», υποστήριξε.

«Την ευθύνη την έχει ένας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτός πρέπει να παραιτηθεί», σχολίασε από την πλευρά του ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ.

Το λόγο ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας συνεννόηση του προεδρείου με τον μάρτυρα. «Έχει φάει με χρυσά κουτάλια, ήταν μέλος της ΝΔ. Είναι υπόδικος κακοποιός. Κάνατε συνεννοήσεις με τον Φραπέ για το πότε θα έρθει;», ρώτησε το προεδρείο, το οποίο διάψευσε τους παραπάνω ισχυρισμούς.

Την ίδια στιγμή, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Μπούμπας εμφανίστηκε στην επιτροπή με… κηδειόχαρτο που έχουν στα μπλόκα τους οι αγρότες στις Σέρρες.

«Αυτό είναι που κυριαρχεί στις Σέρρες, η κηδεία στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε γεμίσει κηδειόχαρτα στο νομό Σερρών!», υποστήριξε ο βουλευτής.