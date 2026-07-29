Στην Ευελπίδων ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα σε υψηλόβαθμους στόχους
Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στην Άνω Γλυφάδα, έχοντας μόλις παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα με σκοπό να πλήξει έναν από πέντε υποψήφιους στόχους.
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουλίου, προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα.
Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στην Άνω Γλυφάδα, έχοντας μόλις παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα με σκοπό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, να πλήξει έναν από πέντε υποψήφιους στόχους: έναν υψηλόβαθμο δικαστικό στο Παγκράτι, έναν αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., δύο δημοσιογράφους ή έναν σωφρονιστικό υπάλληλο.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 30χρονος φέρεται ως ο φυσικός αυτουργός, ο οποίος έλαβε 2.500 ευρώ για το χτύπημα από έναν ισοβίτη των φυλακών Διαβατών.
Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Η Διεύθυνσηςλ Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πλέον αναζητά τον ηθικό αυτουργό που έδωσε την αρχική εντολή στον ισοβίτη για την οργάνωση του χτυπήματος.