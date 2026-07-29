Στην Ευελπίδων ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα σε υψηλόβαθμους στόχους

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουλίου, προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στην Άνω Γλυφάδα, έχοντας μόλις παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα με σκοπό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, να πλήξει έναν από πέντε υποψήφιους στόχους: έναν υψηλόβαθμο δικαστικό στο Παγκράτι, έναν αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., δύο δημοσιογράφους ή έναν σωφρονιστικό υπάλληλο.

​Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 30χρονος φέρεται ως ο φυσικός αυτουργός, ο οποίος έλαβε 2.500 ευρώ για το χτύπημα από έναν ισοβίτη των φυλακών Διαβατών.

​Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Η Διεύθυνσηςλ Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πλέον αναζητά τον ηθικό αυτουργό που έδωσε την αρχική εντολή στον ισοβίτη για την οργάνωση του χτυπήματος.