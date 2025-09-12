Στην Ευελπίδων ο Γιώργος Μαζωνάκης: Κατέθεσε μηνύσεις κατά της οικογένειάς του - Τι δήλωσε

Στο Πρωτοδικείο Αθηνών βρέθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου ο γνωστός τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης, μαζί με τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε στις πρώην σχολές Ευελπίδων προκειμένου να καταθέσει μηνύσεις κατά συγγενικών προσώπων του τραγουδιστή, λίγες εβδομάδες μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ για τους εμπλεκόμενους για τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ, αυτός είναι ο ένας λόγος, και ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία, το οποίο είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πάρα πολύς κόσμος έχει αναφερθεί σε εμένα, το πώς μπορώ να βοηθήσω την κατάσταση για να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους», δήλωσε ο τραγουδιστής έξω από την Ευελπίδων.

Δηλώσεις του Γιώργου Μαζωνάκη έξω τα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου κατέθεσε μηνύσεις κατά της οικογένειας του. pic.twitter.com/7L4pIT37wB — Flash.gr (@flashgrofficial) September 12, 2025

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, που την παραμονή 15Αυγουστου εισήχθη στην ψυχιατρική κλινική μετά από αίτημα μελών της οικογένειάς του, θα κινηθεί νομικά εναντίον τους, όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες.