Στην Ευελπίδων ξανά οι κατηγορούμενοι για τη Marfin - Οι φωτογραφίες που τους «πρόδωσαν»

Ενώπιον ανακριτή οδηγούνται πάλι σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για τον φονικό εμπρησμό του καταστήματος της τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010, προκείμενου να απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή που τους έχει απαγγελθεί.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένονται να οδηγηθούν στον ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων στις 11 το πρωί της Τρίτης.

Την ίδια στιγμή, η 46χρονη που επίσης κατηγορείται για εμπλοκή στην φονική ενέργεια οδηγείται ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης. Η γυναίκα που αναζητούταν από τις ελληνικές αρχές συνελήφθη τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο Fk;atgoyik στο Λονδίνο, αφού εκκρεμούσε σε βάρος της διεθνές ένταλμα σύλληψης, ερυθράς αγγελίας.

Οι φωτογραφίες που «ξεκλείδωσαν» την υπόθεση

Το φως της δημοσιότητας είδαν αρχεία φωτογραφιών που φέρεται να δείχνουν την ομάδα των ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στην φονική εμπρηστική επίθεση που έγινε στις 5 Μαΐου του 2010 στην Marfin και οι οποίες βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων, 16 χρόνια μετά.

Πρόκειται για νέα στοιχεία που είχαν περιέλθει σε γνώση της ΕΛΑΣ, τα οποία όμως φαίνεται ότι χρειάστηκαν αρκετά χρόνια προκειμένου να αξιοποιηθούν και να οδηγήσουν στα εντάλματα για μία τραγική υπόθεση που «στοιχειώνει» ακόμη και σήμερα τα μνημονιακά χρόνια. Πρόκειται για φωτογραφίες και βίντεο τα οποία οι αναλυτές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξέτασαν και αντιπαρέβαλαν με υλικό από την μοιραία ημέρα της δολοφονικής επίθεσης, προκειμένου να ταυτοποιήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια η τεχνολογία, που δίνει πλέον τη δυνατότητα στις διωκτικές αρχές για ακόμη πιο «καθαρές» εικόνες.

Τα φωτογραφικά αρχεία, σύμφωνα με όσα έφερε στην επιφάνεια ο ΣΚΑΪ, περιλαμβάνουν δεκάδες φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε έξι από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό βόμβες μολότοφ, με αποτέλεσμα τον θάνατο των τριών υπαλλήλων.

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας και αντιπαραβλήθηκαν με ένα δεύτερο αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, πιθανόν στην Ικαρία. Το αρχείο αυτό κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική και στις φωτογραφίες του οι ύποπτοι εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

