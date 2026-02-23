Στην Εύβοια γιόρτασε τα Κούλουμα ο Παύλος ντε Γκρες - Ποιο πιάτο τον ξετρέλανε

Εξόρμηση στην Εύβοια επέλεξε να κάνει ο Παύλος ντε Γκρες προκειμένου να γιορτάσει την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς μαζί με φίλους και οικογένεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima, ο Παύλος Ντε Γκρες βρέθηκε στην παραθαλάσσια κωμόπολη της κεντρικής Εύβοιας, Αμάρυνθο, όπου επέλεξε να φάει στο γνωστό ουζερί «Η Γοργόνα» για να απολαύσει θαλασσινές γεύσεις και παραδοσιακούς μεζέδες.

Ο Παύλος Ντε Γκρες ξετρελάθηκε με το χταπόδι στιφάδο και την ταραμοσαλάτα του γνωστού εστιατορίου.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, ο Παύλος ντε Γκρες φιλοξενείται από στενό του φίλο και επιχειρηματία που διαθέτει εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Αμαρύνθου.