Στη φυλακή ο πρόεδρος του Ιωνικού για τα επεισόδια σε παιχνίδι της Stoiximan Super League

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Κηφισιά και τον ΟΦΗγια την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League που έλαβε χώρα στις 15 Φεβρουαρίου στο γήπεδο της Νεάπολης, αμαυρώθηκε από επεισόδια ανάμεσα σε περίπου 20 οπαδούς του Ιωνικού και σε αυτούς του ΟΦΗ.

Οι δυνάμεις των ΜΑΤ επενέβησαν να ηρεμήσουν την κατάσταση η οποία τελικά κλιμακώθηκε καθώς ομάδα οπαδών επιτέθηκε εναντίον τους, εκτοξεύοντας μπουκάλια και αντικείμενα, ακόμη και καθίσματα που αποσπάστηκαν από την εξέδρα. Για τα επεισόδια πραγματοποιήθηκαν έξι προσαγωγές, από τις οποίες οι τρείς έγιναν συλλήψεις. Ένας εκ των συλληφθέντων είναι ο πρόεδρος του Ιωνικού, Γιάννης Τσιριγώτης.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως ο πρόεδρος της ομάδας φέρεται να έβριζε αστυνομικούς και να συμπεριφέρεται έντονα, ενω κατά την σύλληψή του έσπρωξε έναν εξ αυτών. Όπως αναμενόταν σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρως των συλληφθέντων, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, διατάραξη οικιακής ειρήνης, εξύβριση, απόπειρα επικίνδυνων σωματικών βλαβών, απειλή και φθορά ξένης περιουσίας. Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο Πειραιά, όπου το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση, με αποτέλεσμα οι καταδικασθέντες να οδηγηθούν άμεσα στη φυλακή.