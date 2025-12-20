Στην Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με Νετανιάχου - Θα δει και Αμπάς

Κατά την επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ, τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιβεβαιώσει την στρατηγική σχέση Ελλάδας - Ισραήλ, και την ενίσχυση του τριμερούς άξονα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, τη συνδεσιμότητα, την πολιτική προστασία και την καινοτομία. Ιδιαίτερη σημασία έχει δε το γεγονός ότι η επίσκεψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η περιφερειακή αρχιτεκτονική αναδιαμορφώνεται.

Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί επίσης τη Ραμάλα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς. Πάγια θέση της χώρας μας παραμένει ο πολιτικός ορίζοντας στο Παλαιστινιακό και η λύση δύο κρατών.

Πηγές υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα, έντιμος συνομιλητής των χωρών της περιοχής, είναι έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, τόσο ανθρωπιστικά και μέσω της συμμετοχής της στην ανοικοδόμηση, όσο και μέσω εξέτασης της συμμετοχής της στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.

Στην Ιερουσαλήμ, ο πρωθυπουργός θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει συνάντηση των τριών ηγετών με τη συμμετοχή και του Νίκου Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο της τριμερούς. Η τριμερής σύνοδος στο ανώτατο επίπεδο θα εκπέμψει μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας και της συμπόρευσης για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και για την σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί το Ισραήλ και είχε συναντήσει τον κ. Νετανιάχου, καθώς και τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, τον περασμένο Μάρτιο, ενώ ήταν από τους πρώτους ηγέτες που επισκέφθηκαν το Ισραήλ λίγες μέρες μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, κίνηση με μεγάλη συμβολική σημασία.

Υπενθυμίζεται ότι η Σύνοδος του τριμερούς σχήματος Ελλάδας, Κύπρου και Ισράηλ σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών στην Αθήνα, την περασμένη άνοιξη, είχε προσδώσει νέα δυναμική στη συνεργασία, ενώ πρόσφατα συνεδρίασε στην Αθήνα το σχήμα 3+1 σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας.