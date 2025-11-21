Στην Ιταλία για μεταμόσχευση το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια στην Έδεσσα

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η μάχη για τη ζωή του ζευγαριού από την Έδεσσα που δηλητηριάστηκε μετά την κατανάλωση άγριων μανιταριών, καθώς οι αρμόδιες αρχές ολοκληρώνουν τον σχεδιασμό για την άμεση αερομεταφορά τους στην Ιταλία προκειμένου να υποβληθούν σε μεταμόσχευση.

Ο 65χρονος και η 55χρονη σύντροφός του, οι οποίοι νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια, αναμένεται μέσα στην ημέρα να μεταφερθούν σε δύο εξειδικευμένα μεταμοσχευτικά κέντρα στη Ρώμη και την Πίζα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει βρεθεί διαθέσιμο μόσχευμα.

Το ζευγάρι είχε μαζέψει μόνο του άγρια μανιτάρια σε περιοχή της Έδεσσας και τα κατανάλωσε, χωρίς να γνωρίζει τον κίνδυνο. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης, όμως η κατάσταση και των δύο επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή τους στο ΑΧΕΠΑ.

Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν την οξεία ηπατική ανεπάρκεια και ενημέρωσαν άμεσα τον ΕΟΜ ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης μοσχεύματος. Από το πρωί της Τετάρτης, η γυναίκα έγινε δεκτή από μεταμοσχευτικό κέντρο της Ιταλίας, ενώ λίγο αργότερα θετική απάντηση δόθηκε και για τον άνδρα από δεύτερο κέντρο της χώρας.

Μόλις εξασφαλιστούν τα συμβατά μοσχεύματα, έχει ήδη προβλεφθεί κατεπείγουσα αεροδιακομιδή. Το ζευγάρι θα αναχωρήσει εντός των επόμενων δύο ωρών με δύο ξεχωριστές πτήσεις, με προορισμό τη Ρώμη και την Πίζα αντίστοιχα.

Το Υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για μια επιχείρηση «υψηλής ταχύτητας και συντονισμού», καθώς ο παράγοντας χρόνος αποδεικνύεται καθοριστικός. Οι επόμενες ώρες αναμένονται ιδιαίτερα κρίσιμες για την κατάσταση των δύο ασθενών.

Η ανάρτηση Θεμιστοκλέους

«Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία με το σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ οργάνωσαν, μέσα σε λίγες ώρες, την επείγουσα μεταφορά δύο συμπολιτών μας που δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια, διασφαλίζοντας την ταχύτερη πρόσβαση σε μεταμόσχευση ήπατος.

Με τις συντονισμένες ενέργειες μας, οι συμπολίτες μας έγιναν αποδεκτοί στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ρώμης και της Πίζας. Η πτήση τους έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ώρες.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους επαγγελματίες που συνέβαλαν στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό αυτής της κρίσιμης αποστολής!»