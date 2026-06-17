Στην Ιταλία ο Δούκας για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού - Έτοιμο το στέγαστρο

Σημαντικό βήμα για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιταλία, όπου κατασκευάζονται ήδη το στέγαστρο και η μεταλλική πεζογέφυρα της νέας έδρας του «τριφυλλιού».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισκέφθηκε το εργοστάσιο της Maeg στο Τρεβίζο, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την πρόοδο των εργασιών και να δει τα πρώτα τμήματα των κατασκευών που θα μεταφερθούν το επόμενο διάστημα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το στέγαστρο δεν θα μεταφερθεί ως ενιαία κατασκευή, αλλά σε επιμέρους τμήματα, τα οποία θα συναρμολογηθούν σταδιακά στον χώρο του Βοτανικού. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία που αποτελεί κομβικό κομμάτι του έργου.

Οι εργασίες στο εργοστάσιο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την παραγωγή των μεταλλικών στοιχείων να έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά, σηματοδοτώντας ακόμη ένα ορόσημο στην υλοποίηση του νέου γηπέδου.

Οι εικόνες από την Ιταλία προσφέρουν μια πρώτη γεύση από τη μορφή που θα αποκτήσει το νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού, με την αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου να συνεχίζεται.