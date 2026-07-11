Στην κόψη του ξυραφιού η Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί να εξολοθρεύσει το Ιράν με χιλιάδες πυραύλους

Ένας νέος γύρος εκατέρωθεν επιθέσεων και απειλών έχει ξεκινήσει τα τελευταία 24ωρα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υπονομεύοντας τις προσπάθειες για την επίτευξη τελικής συμφωνίας και οδηγώντας εκ νέου στα άκρα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.



Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την Τεχεράνη ότι θέλει να τον δολοφονήσει και διαμηνύει ότι σε αυτή την περίπτωση οι ΗΠΑ θα «εξολοθρεύσουν πλήρως το Ιράν» ενώ ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Μοτζταμπά Χαμενεΐ προειδοποίησε σήμερα πως η «εκδίκηση» είναι «αναπόφευκτη» μετά την κηδεία του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε από τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις.



«1.000 πύραυλοι είναι οπλισμένοι, έτοιμοι και στραμμένοι προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες ακόμη να ακολουθούν άμεσα, εάν η ιρανική κυβέρνηση υλοποιήσει την απειλή της», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Truth Social.

Φωτ. TRUTH SOCIAL

Επιπλέον την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι έχει συμφωνήσει να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Ιράν, επανέλαβε όμως ότι η εκεχειρία που προβλεπόταν στο «μνημόνιο κατανόησης» του Ιουνίου μεταξύ των δύο χωρών έχει λήξει.



Σύμφωνα με το Aljazeera υποστήριξε ότι βρίσκεται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο της Τεχεράνης και δήλωσε ότι, εάν του συμβεί οτιδήποτε, η αμερικανική αντίδραση θα πρέπει να είναι πρωτοφανής.



«Είμαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία ζούμε», ανέφερε ο Τραμπ.



Οι απειλές εναντίον του Τραμπ συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την αμερικανική επιχείρηση του Ιανουαρίου του 2020, κατά την οποία σκοτώθηκε στη Βαγδάτη ο Ιρανός στρατηγός Κασέμ Σολεϊμανί, επικεφαλής της δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν έκτοτε επανειλημμένα διαμηνύσει ότι θα επιδιώξουν εκδίκηση για τον θάνατό του.

Νωρίτερα, σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ προειδοποίησε σήμερα πως η «εκδίκηση» είναι «αναπόφευκτη» μετά την κηδεία του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε από τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες, Παρασκευή, την Ισλαμική Δημοκρατία ότι θέλει να τον δολοφονήσει.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν θα θεωρεί πλέον ότι δεσμεύεται από το πρωτόκολλο συμφωνίας, που συνήφθη τον Ιούνιο μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αν αυτές οι τελευταίες «συνεχίσουν να μην τηρούν τις υποχρεώσεις τους», μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο Αγιατολάχ εκφράστηκε -με ένα γραπτό μήνυμά του, που φέρει χθεσινή ημερομηνία, αλλά δημοσιοποιήθηκε σήμερα- για πρώτη φορά μετά την κηδεία του πατέρα και προκατόχου του, του Αλί Χαμενεΐ, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη με τον ενταφιασμό του αφού είχε αρχίσει έξι ημέρες νωρίτερα.

«Ορκιζόμαστε να εκδικηθούμε το αίμα του μάρτυρα ηγέτη και όλων των μαρτύρων αυτών των δύο πολέμων», γράφει ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο, αλλά δεν έχει εμφανισθεί έκτοτε δημοσίως. «Αυτή η εκδίκηση είναι η βούληση του έθνους μας και πρέπει αναπόφευκτα να λάβει χώρα».

«Αυτοί οι εγκληματίες, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται σε μια λίστα, θα πάρουν στον τάφο τους την επιθυμία για έναν ειρηνικό θάνατο στο κρεβάτι τους», πρόσθεσε.

Αυτή η φραστική όξυνση σημειώθηκε έπειτα από ανταλλαγές πυρών, οι οποίες έχουν έκτοτε σταματήσει.