Στην κόψη του ξυραφιού η συμφωνία ΗΠΑ, Ιράν - Ο Νετανιάχου ζητάει συνάντηση με Τραμπ

Στον αέρα βρίσκεται και πάλι η κατάσταση στην Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σε λίγες ώρες και την Τεχεράνη από την πλευρά της να δηλώνει ότι «θα δώσουμε ένα μάθημα στους επιτιθέμενους που θα μετανιώσουν».



Λίγο πριν τις δέκα το βράδυ της Κυριακής, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, η Τεχεράνη ανέφερε ότι ανεστάλησαν οι πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια του δυτικού Ιράν μέχρι νεωτέρας.





Η απόφαση ελήφθη λόγω της τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάρκεια των περιορισμών ή για το πότε θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία των αεροδρομίων.

BREAKING 🔴



Tasnim: Flights to and from airports across western Iran have been suspended until further notice amid the current security situation. pic.twitter.com/sVpMk7UKSV — Open Source Intel (@Osint613) June 14, 2026

Συνάντηση με Τραμπ ζήτησε ο Νετανιάχου

Την πραγματοποίηση επείγουσας συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που επικαλείται το CNN.



Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ των δύο πλευρών, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και την κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο.



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Νετανιάχου επιδιώκει να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο αμέσως μετά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής της G7 στην Ευρώπη το επόμενο Σαββατοκύριακο ή αμέσως μετά.



Η κίνηση αυτή ακολουθεί τις δημόσιες επικρίσεις του Τραμπ προς το Ισραήλ, μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό ως απάντηση σε πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον του βόρειου Ισραήλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου «δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί», ενώ χαρακτήρισε την επίθεση της Χεζμπολάχ «πολύ μικρή και χωρίς ιδιαίτερη σημασία».



Η δημόσια αυτή αντιπαράθεση έρχεται σε αντίθεση με το ενιαίο μέτωπο που είχαν παρουσιάσει οι δύο ηγέτες κατά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν και αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια σειρά διαφοροποιήσεων που έχουν αναδειχθεί καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ έχει ήδη παρέμβει σε ζητήματα που αφορούν τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Την περασμένη εβδομάδα φέρεται να ζήτησε από τον Νετανιάχου να ακυρώσει σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά του Ιράν, μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων προς το Ισραήλ για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία του Απριλίου.



Σύμφωνα με την ισραηλινή πηγή, ο Νετανιάχου επιδιώκει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ μετά την επιστροφή του στις ΗΠΑ από τη σύνοδο της G7 στην Ευρώπη, προκειμένου να διευκρινίσει και να επικοινωνήσει τις θέσεις του Ισραήλ στις διαπραγματεύσεις.



Το Ισραήλ ανησυχεί ιδιαίτερα για τη διατήρηση της ελευθερίας δράσης του εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, καθώς το Ιράν πιέζει για την αποχώρηση του Ισραήλ, ανέφερε η πηγή.

Κρίσιμες ώρες και αγωνία

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και της διαφαινόμενης συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.



Η συμφωνία με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει επέμεινε σε δηλώσεις του στο Axios ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζοντας παράλληλα πως δεν υπάρχει καμία κρίση στις σχέσεις του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου.



Συγκεκριμένα ο Τραμπ μιλώντας στην ιστοσελίδα Axios είπε ότι η συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου εξακολουθεί να είναι σε καλό δρόμο και αναμένει την υπογραφή της την Κυριακή, παρά την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό και την ιρανική απειλή για αντίποινα.



Μιλώντας εξάλλου στο Fox News ο αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα ζητήσει από το Ιράν να μην απαντήσει με πυραυλικές επιθέσεις μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και ότι πιστεύει ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ώρες.



Επιπλέον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά την επίθεση στον Λίβανο και του εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη. «Του είπα "τι στο διάολο κάνεις;"» είπε ο Τραμπ στο Fox News.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση (της Χεζμπολάχ) στην οποία ανταποκρίθηκε ήταν πολύ μικρής κλίμακας και ασήμαντη», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του για τα σημερινά πλήγματα στον Λίβανο.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social αναφέρθηκε στην επίθεση που εξαπέλυσε ο στρατός του Ισραήλ κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της οργάνωσης που είναι γνωστό ως Νταχίγια. Σύμφωνα με μία κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς, πρόκειται για την αντίδραση του Τελ Αβίβ στα πυρά της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών περιοχών.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Η επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα, καθώς βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.



Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση στην οποία ανταποκρίθηκε ήταν πολύ μικρής κλίμακας και ασήμαντη· κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν υπέστη ζημιά ή σκοτώθηκε, και αυτό δεν πρέπει να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν.



Δεν πρέπει να γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στον Λίβανο, αλλά δεν πρέπει να γίνουν ούτε επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ. Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης -Ας μην το χαλάσουμε! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε ο Τραμπ.

TRUTH SOCIAL

Ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ ανέφερε σήμερα ότι η επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτίων προαστίων της Βηρυτού έδειξε ότι οι ΗΠΑ, είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν.



Σε μία ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι η συνέχιση της τρέχουσας πορείας θα είναι αδύνατη αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι δεσμεύσεις (που έχουν αναληφθεί).

Η επίθεση στον Λίβανο

Νωρίτερα, σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές, στην τελευταία στρατιωτική κλιμάκωση που, σύμφωνα με παρατηρητές, θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις ευαίσθητες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.



Iσραηλινά αεροσκάφη έπληξαν την περιοχή Νταχίγιε της Βηρυτού, και ειδικότερα τη συνοικία Γκομπέιρι, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA). Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι οι επιδρομές στόχευαν υποδομές της Χεζμπολάχ. Όπως τονίστηκε, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον «στόχων της Χεζμπολάχ» στη Νταχίγιε, σε απάντηση στα πυρά της ένοπλης λιβανέζικης οργάνωσης προς το ισραηλινό έδαφος. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τρεις βλήματα προς το βόρειο Ισραήλ, σε αυτό που χαρακτήρισε ως κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας.

Εικόνα από τα ισραηλινά χτυήματα στη νότια Βηρυτό (φωτο: REUTERS/Zohra Bensemra)

Η τελευταία κλιμάκωση στον Λίβανο -όπου το Ισραήλ πραγματοποιεί καθημερινές αεροπορικές επιθέσεις και χερσαία επίθεση στο νότο- θα μπορούσε να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για ένα μνημόνιο κατανόησης (MoU) μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Οι δύο πλευρές έχουν δώσει διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για το πότε θα μπορούσε να υπογραφεί η συμφωνία, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα επικυρωθεί την Κυριακή. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, είχε δηλώσει ότι μια συμφωνία ήταν κοντά, αλλά δεν θα υπογραφόταν σήμερα.



Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Ιράν κατέστησε σαφές ότι οι επιθέσεις στη νότια Βηρυτό αποτελούσαν κόκκινη γραμμή. Όταν το Ισραήλ χτύπησε τελευταία φορά τα προάστια της Βηρυτού πριν από μια εβδομάδα, το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ και ο Τραμπ απαίτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου σε μια οργισμένη τηλεφωνική κλήση, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.



Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό κατέδειξαν ότι οι ΗΠΑ «είτε δεν έχουν τη βούληση να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους είτε την ικανότητα να το πράξουν». «Αν δεν έχεις τη θέληση και την ικανότητα να εκπληρώσεις τις δεσμεύσεις σου, δεν είναι δυνατόν να μιλήσεις για συνέχιση της πορείας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο Σαρντάρ Ασαντί, αξιωματούχος του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια του ιρανικού στρατού, δήλωσε επίσης ότι οι ισραηλινές επιθέσεις «δεν θα μείνουν αναπάντητες», ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Μιζάν.

