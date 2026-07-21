Στην Κορέα ο Γιώργος Γεραπετρίτης: Τίμησε τη μνήμη των Ελλήνων πεσόντων
Ο υπουργός Εξωτερικών τίμησε τη μνήμη των Ελλήνων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο της Κορέας.
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισκέφθηκε το Μνημείο Πολέμου της Κορέας, όπου κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των μελών του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και τη δημοκρατία.
Η τελετή αποτέλεσε φόρο τιμής στους Έλληνες που θυσιάστηκαν κατά τον Πόλεμο της Κορέας, ενώ η μνήμη τους παραμένει ζωντανή και αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της φιλίας και των ισχυρών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Κορέας.