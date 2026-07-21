Στην Κορέα ο Γιώργος Γεραπετρίτης: Τίμησε τη μνήμη των Ελλήνων πεσόντων

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισκέφθηκε το Μνημείο Πολέμου της Κορέας, όπου κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των μελών του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και τη δημοκρατία.

📍Seoul



FM George Gerapetritis visited the War Memorial of Korea & laid a wreath in tribute to the members of the Greek Expeditionary Force who sacrificed their lives in defense of freedom and democracy. Their eternal memory is a lasting testament to the friendship between 🇬🇷&🇰🇷 pic.twitter.com/3HS6gtT7WU — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 21, 2026

Η τελετή αποτέλεσε φόρο τιμής στους Έλληνες που θυσιάστηκαν κατά τον Πόλεμο της Κορέας, ενώ η μνήμη τους παραμένει ζωντανή και αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της φιλίας και των ισχυρών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Κορέας.