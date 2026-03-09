Στην Κύπρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με Μακρόν, Χριστοδουλίδη

Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη, Εμανουέλ Μακρόν και Νίκου Χριστοδουλίδη, η οποία πραγματοποιήθηκε με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και τις επιθέσεις που δέχεται η Κύπρος από ιρανικά drones.

Μετά τις κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών που αναμένονται να πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό γύρω στις 14:45, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα επιθεωρήσουν τα τέσσερα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας που έχει στείλει η Ελλάδα για την προστασία της Κύπρου ενώ ο Γάλλος πρόεδρος θα επιστρέψει στο Παρίσι.

Φωτ.: Intime

Η συνάντηση των τριών ηγετών ξεκίνησε στις 13:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να φτάνει στο αεροδρόμιο της Πάφου λίγο πριν τις 13:00.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε στον χώρο όπου θα γίνει η συνάντηση, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Φωτ.: Reuters

Δέκα λεπτά αργότερα προσγειώθηκε και το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Εμανουέλ Μακρόν, με τον πρόεδρο της Γαλλίας να πατάει στο κυπριακό έδαφος στις 13:10 και να έχει επίσης θερμό εναγκαλισμό με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Φωτ.: Reuters

Αυτή η επίσκεψη έχει ως στόχο «την έκφραση της αλληλεγγύης της Γαλλίας» προς την Κύπρο, όπου βρετανική στρατιωτική βάση έγινε στόχος ενός drone λίγο μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος της Γαλλίας συνομίλησε σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και τον Λίβανο, πρόσθεσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η Προεδρία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί στην συνέχεια το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που πλέει ανοικτά της Κρήτης.

Κατά την διάρκεια της σημερινής επίσκεψης, ο πρόεδρος της Γαλλίας αναμένεται επίσης να εγείρει το θέμα της ασφάλειας ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα όπου μπορεί να επεκταθεί ο πόλεμος, την ώρα που το Στενό του Oρμούζ παραμένει κλειστό.

Μία γαλλική φρεγάτα συμμετέχει αυτήν την στιγμή στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης Ασπίδες, η οποία ξεκίνησε το 2024 στην Ερυθρά Θάλασσα για να προλαμβάνει τις επιθέσεις των Χούθι κατά των εμπορικών πλοίων με την οργάνωση θαλάσσιων κομβόι που προστατεύονται από τα πολεμικά πλοία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια της πτήσης προς την Κύπρο ότι, απέναντι στην εκτίναξη των τιμών των καυσίμων, οι χώρες της G7 εξετάζουν -μεταξύ άλλων επιλογών- την χρησιμοποίηση των στρατηγικών τους αποθεμάτων.

Οι ηγέτες των χωρών της G7 μπορούν επίσης να συντονισθούν «αυτήν την εβδομάδα» μέσω τηλεδιάσκεψης για τα ενεργειακά παίγνια, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας η οποία προεδρεύει της Ομάδας των 7.

Δείτε LIVE εικόνα από την ΕΡΤ:

Την ίδια ώρα, τα έξι τουρκικά F16 έχουν προσγειωθεί στα Κατεχόμενα σε μία κίνηση της Άγκυρας να εμφανιστεί ως η «εγγυήτρια της ασφάλειας των τουρκοκυπρίων» έχοντας μάλιστα στείλει και τρεις φρεγάτες στα ανοιχτά του νησιού, όπως αποκάλυψε ο FLASH.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, νωρίτερα δήλωσε πως «ό,τι και να πράξουν, ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο, η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο».

Iσχυρό σήμα για την Ανατολική Μεσόγειο

Όπως αναφέρει ο συντάκτης του FLASH Σπύρος Μουρελάτος, προφανώς και η παρουσία Μητσοτάκη – Μακρόν στη Μεγαλόνησο έχει τόσο ουσιαστικό, όσο και συμβολικό χαρακτήρα. Και αυτό γιατί στην τριμερή που θα πραγματοποιηθεί, Αθήνα, Παρίσι και Λευκωσία θα κάνουν μία ανασκόπηση των καταιγιστικών εξελίξεων της τελευταίας εβδομάδας, ενώ θα συντονίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους, καθώς είναι σαφές ότι ο γύρος των ιρανικών αντιποίνων δεν έχει ακόμη κλείσει.

Επίσης, η ταυτόχρονη παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού και του Γάλλου προέδρου στην Κύπρο, ενώ εξελίσσονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο, αφενός μαρτυρά τη βούληση της Ευρώπης – των προθύμων εν πάση περιπτώσει μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων να εγγυηθούν την ασφάλεια του ευρωπαϊκού εδάφους- αφετέρου υποδηλώνει την αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία της Κύπρου εν μέσω αναδιάταξης συσχετισμών και προτεραιοτήτων στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο.

Την περασμένη Πέμπτη (5/3) ο κ. Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμανουέλ Μακρόν και συζήτησαν για τα τεκταινόμενα στην Μέση Ανατολή, καθώς και για τον ρόλο που έχουν αναλάβει Ελλάδα και Γαλλία στην ασφάλεια της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μεταβαίνει σήμερα στην Κύπρο για να «δείξει την αλληλεγγύη της Γαλλίας» προς το κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επλήγη την περασμένη εβδομάδα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την Κυριακή το Ελιζέ. «Στόχος θα είναι η ενίσχυση της ασφάλειας γύρω από την Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, με στόχο τη συμβολή στην αποκλιμάκωση στην περιοχή», δήλωσε η γαλλική προεδρία.