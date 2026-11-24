Η Μίλαν αναμένεται να κινηθεί για επιθετικό στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και σύμφωνα με ιταλικά μέσα το όνομα του Φώτη Ιωαννίδη βρίσκεται στην λίστα των «ροσονέρι».

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ σκοεύει να πάρει επιθετικό τον Γενάρη με σκοπό να διαθέτουν μια ποιοτική λύση πίσω από τον βασικό επιθετικό Γκονζάλο Ράμος. Πέρα από μεγάλα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι όπως του Έντρικ της Ρεάλ Μαδρίτης, του Τρεσόλντι της Κλαμπ Μπριζ και του Γκουστάβο Βαρέλα της Μόντσα, φαίνεται πως η ομάδα έχει στα ραντάρ της και τον Φώτη Ιωαννίδη.

Il mercato degli attaccanti è già iniziato in A: da Varela a Zirkzee fino a Ioannidis, le ultime https://t.co/44AV6DcqPx — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 24, 2026

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Αμορίμ παρακολουθεί την πρώην ομάδα του και του αρέσει ο 26χρονος διεθνής επιθετικός και τον θεωρεί εξαιρετική περίπτωση για να αντικαταστήσει τον Καμάρντα πίσω από τον Ράμος. Πέρα από την Μίλαν πάντως, φαίνεται πως και η Ρόμα παρακολουθεί τον πρώην επιθετικό του Παναθηναϊκού ο οποίος την φετινή σεζόν μετά τον τραυματισμό του έχει 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 2 γκολ και τρείς ασίστ.