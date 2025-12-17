Σε κλίμα οδύνης κηδεύτηκε η μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, Ειρήνη

Στην τελευταία της κατοικία οδηγήθηκε η μητέρα του εφοπλιστή και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η Ειρήνη Μαρινάκη έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 και η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον γιο του Μιλτιάδη κατά την έξοδό τους από τον Ιερό Ναό (Γιάννης Κέμμος/flash.gr)

Το στεφάνι της οικογένειας του εφοπλιστή Γιάννη Καϋμενάκη (Γιάννης Κέμμος/flash.gr)

Η εφοπλιστική και επιχειρηματική ελίτ της χώρας, αλλά και προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, των τεχνών, αλλά και του ποδοσφαίρου έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους για την οδυνηρή απώλεια που βιώνει ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού.



Το στεφάνι της οικογένειας του εφοπλιστή Δημήτρη Μπάκου (Γιάννης Κέμμος/flash.gr)

Στο πλευρό του Βαγγέλη Μαρινάκη αυτές τις δύσκολες ώρες βρέθηκε σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού, από τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τιμ, μέχρι τα στελέχη της ΠΑΕ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης και η αδελφή του Αλεξία Μπακογιάννη, ο Παύλος Γερουλάνος, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας κ.ά.

Το στεφάνι του ομίλου AKTOR (Γιάννης Κέμμος/flash.gr)

Από τον χώρο της τηλεόρασης και του θεάματος, η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega, Ράνια Τζίμα, η δημοσιογράφος Ιωάννα Μάνδρου, η Τατιάνα Στεφανίδου, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Μαρία Μπεκατώρου, η Σίσσυ Χρηστίδου, ο Νίκος Κοκλώνης, η Νόνη Δούνια κ.ά.

Το στεφάνι του Προέδρου του ΔΣ και Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Εταιρειών AKTOR Αλέξανδρου Εξάρχου και της Διευθύνουσας Συμβούλου της Credia Bank Ελένης Βρεττού

Ο προαύλιος χώρος του Ιερού Ναού κατακλύστηκε από στεφάνια. Μεταξύ αυτών ξεχώρισαν αυτά της οικογένειας Μπάκου, της οικογένειας Καϋμενάκη, του Αλέξανδρου Εξάρχου και της Ελένης Βρεττού, του ομίλου AKTOR, του Παναγιώτη και του Γιώργου Αγγελόπουλου, της οικογένειας Κούστα, της οικογένειας Κυριακού, της οικογένειας Κοπελούζου, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, της ΠΑΕ ΑΕΚ, του Ομίλου ΑΝΤ1, της Super League, της Θύρας 7, του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, του Συλλόγου Ελπίδα, του Πολεμικού Ναυτικού, της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιώς, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, της ΕΠΣ Πειραιά, του Κριστιάν Καρεμπέ, του Κώστα Καραπαπά, του Ντάρκο Κοβάσεβιτς, των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, του τεχνικού επιτελείου του Ολυμπιακού, του Βασίλη Σπανούλη, του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση κ.ά.