Στην τελική ευθεία η συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν - Το παρασκήνιο με ταξίδια και μυστικές επαφές

Πολύ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία φαίνεται να βρίσκονται πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι τελικές υπογραφές ενδέχεται να πέσουν ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των G7 στη Γαλλία, παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές, το παρασκήνιο που προηγήθηκε των τελευταίων εξελίξεων ήταν ιδιαίτερα έντονο και πολυεπίπεδο. Τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν συνεχείς μυστικές επαφές μέσω διαμεσολαβητών από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν, με στόχο να γεφυρωθούν οι διαφορές που παρέμεναν ανοικτές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Παράλληλα, Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές φέρονται να αντάλλαξαν πολλαπλά προσχέδια της συμφωνίας, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανώτεροι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν διακριτικές συναντήσεις σε ευρωπαϊκές και μεσανατολικές πρωτεύουσες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι διαβουλεύσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, στους μηχανισμούς επιθεώρησης και στο πλαίσιο σταδιακής άρσης ορισμένων κυρώσεων.



Συγκρατημένη αισιοδοξία μέχρι να πέσουν οι υπογραφές



Πηγές με γνώση των συνομιλιών αναφέρουν ότι η πρόοδος που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη περίοδο τους προηγούμενους μήνες, γεγονός που τροφοδοτεί την αισιοδοξία στην Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι υπενθυμίζουν ότι στις διεθνείς διαπραγματεύσεις οι τελευταίες ώρες είναι συχνά οι πιο κρίσιμες και απρόβλεπτες. Εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή της τελευταίας στιγμής, η επόμενη εβδομάδα ενδέχεται να σηματοδοτήσει μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.