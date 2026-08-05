Στην Θεσσαλονίκη ο Γιαννούλης για να ολοκληρωθεί η επιστροφή του στον ΠΑΟΚ

Ο Δημήτρης Γιαννούλης επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, με τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ να μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία. Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ προσγειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (5/8), λίγο πριν από τις 20:00, προκειμένου να ολοκληρώσει το τελευταίο σκέλος της συμφωνίας και να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Πέντε χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον «Δικέφαλο του Βορρά», ο Γιαννούλης επιστρέφει στην Τούμπα. Τον Ιανουάριο του 2021 μεταγράφηκε στη Νόριτς, ενώ το καλοκαίρι του 2024 συνέχισε την καριέρα του στην Άουγκσμπουργκ, όπου αγωνίστηκε για δύο σεζόν.

Ο έμπειρος μπακ αποτελεί την έκτη μεταγραφική προσθήκη του ΠΑΟΚ για τη φετινή περίοδο, μετά τους Ελουστόντο, Σανταμαρία, Χατζηδιάκο, Άλι και Λουσέ, ενισχύοντας σημαντικά το αριστερό άκρο της άμυνας.

Αμέσως μετά την άφιξή του, ο Γιαννούλης θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.