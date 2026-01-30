Στην Τούμπα για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ ο Φάμελλος - «Πόνος και απώλεια που δεν χωρούν σε λόγια»

Ένα λευκό τριαντάφυλλο στη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν άδικα τη ζωή τους σε πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία, άφησε έξω από το γήπεδο της Τούμπας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Μαζί του απέτισαν φόρο τιμής οι βουλευτές Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιώργος Μπάκης, συντονιστές και μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς και μέλη της νεολαίας του κόμματος.

Φώτο: ΣΥΡΙΖΑ

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για την τραγωδία, σημειώνοντας πως «ένα ταξίδι για τη χαρά του αθλητισμού μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία». Τόνισε ότι οι σκέψεις όλων βρίσκονται στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων, υπογραμμίζοντας πως «πόνος και απώλεια που δεν χωρούν σε λόγια» και ότι καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει μια τέτοια απώλεια.

Φώτο: ΣΥΡΙΖΑ

«Όλη η Ελλάδα πενθεί. Πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ», κατέληξε στην ανάρτησή του, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στους ανθρώπους που βιώνουν τον πιο σκληρό πόνο.