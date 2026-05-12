Στην Τουρκία στρέφεται η Γερμανία για πυραύλους μετά το «πάγωμα» των Tomahawk από ΗΠΑ

Σημαντικές ανακατατάξεις φαίνεται πως προκαλεί στην ευρωπαϊκή άμυνα η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αναστείλουν τα σχέδια ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk στην Ευρώπη, με τη Γερμανία να εξετάζει συνεργασία με την Τουρκία στον τομέα των πυραυλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, το Βερολίνο αναζητεί εναλλακτικές λύσεις για την ενίσχυση της αποτρεπτικής του ισχύος απέναντι στη Ρωσία, στρέφοντας το ενδιαφέρον του στα νέα οπλικά συστήματα που αναπτύσσει η τουρκική αμυντική βιομηχανία.

Πύραυλος Tomahawk. Φωτό: Reuters

Ο πύραυλος «Yildirimhan» ως εναλλακτική

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς «Yildirimhan», ο οποίος παρουσιάστηκε πρόσφατα στην έκθεση SAHA Expo 2026.

Τουρκικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο σύστημα διαθέτει εμβέλεια έως 6.000 χιλιομέτρων, ενώ χαρακτηρίζεται από ορισμένους γερμανικούς κύκλους ως πιθανή εναλλακτική επιλογή μετά την αμερικανική αποχώρηση από το πρόγραμμα Tomahawk στην Ευρώπη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Γερμανία εξετάζει και το ενδεχόμενο απόκτησης των υπερηχητικών πυραύλων «Tayfun Blok-4», οι οποίοι φέρονται να ξεπερνούν τα 1.500 χιλιόμετρα εμβέλειας.

Πιθανές ανακοινώσεις στη Σύνοδο του NATO τον Ιούλιο

Το δημοσίευμα της Die Welt αναφέρει ακόμη ότι βρίσκονται υπό συζήτηση διαφορετικά σενάρια χρηματοδότησης μιας πιθανής συμφωνίας, είτε μέσω απευθείας συνεργασίας Βερολίνου - Άγκυρας είτε μέσω ευρωπαϊκού σχήματος κρατών που θα στηρίξει την αγορά των τουρκικών συστημάτων.

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο χρηματοδότησης τουρκικών εξοπλισμών μέσω ευρωπαϊκών μηχανισμών, όπως το πρόγραμμα SAFE.

Ενώ δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με τις αγορές όπλων από την Τουρκία, διπλωματικές πηγές που μίλησαν στην Welt ανέφεραν ότι μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί δημόσια κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο.