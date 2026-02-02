Στην Τρίπολη η πρώτη Ακαδημία Φαρμάκου: Δωρεάν σπουδές και σίγουρη πρόσληψη

Μια «βαθιά τομή» στο ελληνικό εκπαιδευτικό και παραγωγικό μοντέλο υλοποιείται σήμερα (02/02) με την επίσημη επικύρωση της ίδρυσης της Ακαδημίας Φαρμάκου στην Τρίπολη. Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας, παρουσία της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, του υφυπουργού Κώστα Βλάση, καθώς και της ηγεσίας της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Η Ακαδημία Φαρμάκου αποτελεί την πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης της χώρας και θα λειτουργεί ως παράρτημα δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ). Το σημαντικότερο; Η φοίτηση θα είναι εντελώς δωρεάν.

Πρόκειται για μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου το υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει το διοικητικό κόστος και τη μισθοδοσία, ενώ η φαρμακοβιομηχανία (ΠΕΦ) προσφέρει τις υποδομές, τον σύγχρονο εξοπλισμό και την οικονομική ενίσχυση.

Το «χρυσό» συμβόλαιο: 40% υποχρεωτική απορρόφηση

Αυτό που κάνει τη διαφορά για τους νέους σπουδαστές είναι η άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, προβλέπεται υποχρεωτική πρόσληψη τουλάχιστον του 40% των αποφοίτων από τις βιομηχανίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι καταρτιζόμενοι θα πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με κανονική αμοιβή και ασφάλιση.

Η επιλογή της αρκαδικής πρωτεύουσας δεν είναι τυχαία. Με μια οργανωμένη βιομηχανική ζώνη και ισχυρό κυβερνητικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του φαρμακευτικού κλάδου, η Τρίπολη εξελίσσεται σε κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών.

Ακαδημίες για επαγγελματική κατάρτιση

Η ίδρυση της Ακαδημίας βασίζεται στον νόμο 5237/2025, ο οποίος στοχεύει στην εξειδίκευση ανά περιοχή:

Τρίπολη: Φάρμακο

Νάουσα: Οινοπαραγωγή (ο επόμενος σταθμός)

Σπάρτη & Κιλκίς: Ελαιόλαδο

Κοζάνη: Συζητήσεις για νέες εξειδικεύσεις

Όπως τόνισε ο υφυπουργός Κώστας Βλάσης, οι Ακαδημίες αυτές «επανασχεδιάζουν τη σχέση εκπαίδευσης και βιομηχανίας». Οι απόφοιτοι θα λαμβάνουν πιστοποιημένο δίπλωμα, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε συναφή τμήματα ΑΕΙ, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη επαγγελματική διαδρομή.