Στην τσίτα το ΠΑΣΟΚ για μια... μπίρα

Μιας και είμαστε σε «περιβάλλον» ΠΑΣΟΚ, πρέπει να παρατηρήσω ότι στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν «βαρύνει« πολύ. Έτοιμοι για φασαρία είναι όλοι ακόμα και για ασήμαντες αφορμές.

Για παράδειγμα ο Κώστας Τσουκαλάς. Που βγήκε στα «Παραπολιτικά 90.1» και όταν ρωτήθηκε για την μπίρα που θέλει να πιει με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άρχισε να αναλύει ότι οι δυο πολιτικοί έχουν πολιτικές και όχι προσωπικές διαφορές και για το πως έχει διαλύσει η κυβέρνηση τη χώρα κτλ.

Γράφει το ΠΑΣΟΚ στο σχετικό Δελτίο Τύπου:

«Όπως εξήγησε, ο Νίκος Ανδρουλάκης «δεν είναι στην πολιτική για να κάνει φιλίες, αλλά για να είναι χρήσιμος στην κοινωνία διαμορφώνοντας μία εναλλακτική πρόταση εξουσίας ώστε να απαλλαγεί ο τόπος από τον κ. Μητσοτάκη». Χαρακτήρισε δε ανειλικρινή τη στάση του Πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι «ο ίδιος είναι ο εγκέφαλος της πόλωσης η οποία δηλητηριάζει την κοινωνία, επιλέγοντας την τοξικότητα και συμβόλαια πολιτικής εξόντωσης απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη».

Και όλα αυτά για μια χαλαρή απάντηση σε μία χαλαρή ερώτηση με την οποία έκλεισε η συνέντευξη του πρωθυπουργού στην Νέγκα.

Στην τσίτα για καβγά. Νεύρα, πολλά νεύρα στη Χαριλάου Τρικούπη.