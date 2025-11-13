«Στην υγειά» της Σαντορίνης: Τα κρασιά του γραφικού κυκλαδίτικου νησιού «κέρδισαν» την Ελβετία

Στην καρδιά του Καντονίου Valais, της σημαντικότερης οινοπαραγωγικής περιοχής της Ελβετίας, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (8/11), με ιδιαίτερη επιτυχία, εκδήλωση αφιερωμένη στην προβολή των εκλεκτών κρασιών και των παραδοσιακών γεύσεων της Σαντορίνης.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βέρνη και το Μουσείο Οίνου Musée du Vin, Sierre, Valais (Musée du Vin). Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας μας -και ειδικότερα της Σαντορίνης- στην έκθεση παραδοσιακών οινοπαραγωγικών πρακτικών από όλο τον κόσμο, που φιλοξενεί το Μουσείο Οίνου από τις 8 Μαρτίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Πρεσβεία Ελλάδας στη Βέρνη

Γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας

Κατά τον σύντομο χαιρετισμό που απήυθυνε η επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Νίκη Στεφανίδου δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά το Μουσείο Οίνου Musée du Vin, Sierre, για την εξαίρετη συνεργασία, τον Δήμο Sierre για τη συγκινητική υποδοχή και φιλοξενία την ημέρα της διοργάνωσης, την Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων Santo Wines για την πολύ αξιόλογη παρουσίαση των παραδοσιακών οίνων και γεύσεων του νησιού στο ελβετικό κοινό, αλλά και την παρουσία τους στην εκδήλωση, τον Δήμο Θήρας για την υποστήριξη, αλλά και το Γραφείο ΕΟΤ Βιέννης για την παρουσία του.

Πρεσβεία Ελλάδας στη Βέρνη

Με ένα ιδιαίτερα εγκάρδιο καλωσόρισμα προς την ελληνική αποστολή από τον Δήμο Sierre, η ελβετική πλευρά υπογράμμισε τη σημασία της προβολής των εκατέρωθεν εμβληματικών προϊόντων στις αγορές της Ελλάδας και της Ελβετίας. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνεργασία του Μουσείου Οίνου με την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη, επισημαίνοντας τις προοπτικές περαιτέρω διμερών συνεργειών στο μέλλον.

Πρεσβεία Ελλάδας στη Βέρνη

Η συγκεκριμένη εκδήλωση, αποτελεί μία ακόμη δράση εξωστρέφειας του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας Βέρνης, στο πλαίσιο των συστηματικών προσπαθειών πολυσχιδούς ανάδειξης, προβολής και προώθησης των ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων στην αγορά της Ελβετίας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ