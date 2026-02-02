Στην Υπαπαντή τα νεοδημοκρατικά βλέμματα - Το «σεμνά και ταπεινά» επανέρχεται

Η πρώτη για το νέο έτος κοινή εμφάνιση των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά..στην έδρα του δεύτερου, στην Καλαμάτα, με αφορμή την ανακήρυξη του πρώτου σε επίτιμο δημότη της πόλης στο πλαίσιο της μεγάλης σημερινής γιορτής της Υπαπαντής θα βγάλει και πολιτικές ειδήσεις.

Με το γνωστό Καραμανλικό ύφος, ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει σκοπό να αφήσει…ανεκμετάλλευτη την περίσταση και όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, θα εκπέμψει τα δικά του μηνύματα για τα σημαντικά θέματα της συγκυρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, ο κ. Καραμανλής αναμένεται να τονίσει με νόημα πως όσοι υπηρετούν στο δημόσιο βίο θα πρέπει να εμφορούνται από σεμνότητα και ταπεινότητα και να μην επιδεικνύουν αλαζονεία σε μία συγκυρία, όπου η υπόθεση της διάταξης για τη επιμέλεια των τέκνων και η σχεδόν ταυτόχρονη αξιοποίηση της από την Υπουργό Τουρισμού έχει προκαλέσει πολλή μουρμούρα και εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου.

Επιπλέον, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη ζωτική ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και κυρίως αυτόν της Δικαιοσύνης.

Τέλος και εν όψει του επερχόμενου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος Τουρκίας στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα ο Κώστας Καραμανλής αναμένεται να διαμηνύσει πως η χώρα μας θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη ως προς τα μηνύματα, που εκπέμπει στην αντίπερα ακτή του Αιγαίου, ώστε αυτά να μην παρερμηνεύονται ως υποχωρητικότητα, την ώρα, μάλιστα, πως μέσω της τελευταίας τουρκικής navtex, η Άγκυρα δείχνει να δίνει εκ νέου έμφαση στην αναθεωρητική της ατζέντα. Με ενδιαφέρον αναμένεται, εξάλλου, και η καθιερωμένη τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά μετά το πέρας της εκδήλωσης, καθώς και αυτός δεν φείδεται εσχάτως των επικριτικών χειρισμών κατά της κυβέρνησης για μία σειρά ζητημάτων από τα εθνικά μας θέματα έως τους θεσμούς και την οικονομία.