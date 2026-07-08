Κατερίνα Νοτοπούλου: Παραδίδει την έδρα της με μήνυμα στήριξης στον Αλέξη Τσίπρα

«Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, καθώς και την παραίτησή μου από τη θέση της Βουλεύτριας Α' Θεσσαλονίκης» δήλωσε απόψε μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης η Κατερίνα Νοτοπούλου.

«Πρόκειται για μια απόφαση δύσκολη, βαθιά προσωπική, αλλά κυρίως πολιτική. Η παραμονή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπηρετεί πλέον ούτε τις πολιτικές μου πεποιθήσεις, ούτε την ανάγκη που έχει η χώρα για μια πραγματική προοδευτική διέξοδο».

Η κ. Νοτοπούλου ξεκαθάρισε πως η πολιτική και προσωπική της ηθική επιβάλλει να παραδώσει την κοινοβουλευτική της έδρα, την οποία, όπως είπε, δεν θεωρεί προσωπική ιδιοκτησία ούτε μέσο πολιτικής επιβίωσης.

Αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν σε παραίτηση η κ. Νοτοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε στην αναγκαία αυτοκριτική και εξακολουθεί να βρίσκεται σε παρατεταμένη εσωστρέφεια, οργανωτική αποδυνάμωση και πολιτική αδυναμία να εκφράσει μια πειστική εναλλακτική πρόταση ενώ εξέφρασε τη στήριξή της στην πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα λέγοντας «πως υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποτελέσει μία λύση διεξόδου στην τελματωμένη κατάσταση του προοδευτικού κόσμου».

«Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καθώς και την παραίτησή μου από τη θέση της βουλεύτριας Α' Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μία απόφαση δύσκολη, βαθιά προσωπική αλλά κυρίως πολιτική. Η παραμονή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπηρετεί πλέον ούτε τις πολιτικές μου πεποιθήσεις ούτε την ανάγκη που έχει σήμερα η χώρα για μια πραγματική προοδευτική διέξοδο. Αυτή είναι η πολιτική αιτία της αποχώρησής μου. Υπηρέτησα τον ΣΥΡΙΖΑ με όλες μου τις δυνάμεις. Ταυτίστηκα με την προσπάθεια ενός πολιτικού χώρου που εξέφρασε την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατική προοδευτική διακυβέρνηση και υπεράσπιση των πολλών.

»Για αυτή την υπόθεση αγωνίστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Η πραγματικότητα, όμως, σήμερα είναι διαφορετική. Μετά την εκλογή του Σωκράτη δεν διεκδίκησα ούτε συμμετείχα σε θέση κομματικής ευθύνης. Γιατί πίστευα ότι παρά τις διαφωνίες μου, οι συλλογικές αποφάσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές και να έχουν τον χρόνο και τον χώρο να κριθούν. Δυστυχώς, η πορεία που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να αναστρέψει την κρίση. Αντί να αποκτήσει σαφές πολιτικό σχέδιο και προοπτική, οδηγήθηκε σε μια παρατεταμένη περίοδο εσωστρέφειας, οργανωτικής αποδυνάμωσης και πολιτικής αδυναμίας να εκφράσει πειστικά αυτά για τα οποία ο λαός μας έθεσε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, δεν θυμίζει σε τίποτα τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023, παρά τα μεγάλα λάθη που έγιναν και τότε σε πολιτικές, τακτικές και πρόσωπα», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρώην βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης.