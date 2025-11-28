Στις 11 Δεκεμβρίου η νέα κλήση του «Φραπέ» στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ - Πότε καταθέτουν οι υπουργοί

Εξεταστική καλεί «Φραπέ» για δεύτερη φορά. Η επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ προγραμματίστηκε, κατά πληροφορίες, για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, με το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου να παραμένει το εάν αυτή τη φορά θα επιλέξει να δώσει το «παρών».

Από την πλειοψηφία πάντως επιφυλάσσονται, σε περίπτωση που ούτε αυτή τη φορά προσέλθει ο «Φραπές», για τη βίαιη προσαγωγή του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή ενημέρωσης, την επομένη, 12 Δεκεμβρίου, ανήμερα δηλαδή της εκκίνησης της μάχης του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια, το κατώφλι της εξεταστικής θα περάσουν οι βουλευτές Χρήστος Μπουκώρος (ΝΔ) και Μανόλης Χνάρης (ΠΑΣΟΚ).

Ακολουθούν, αμέσως μετά από την ψήφιση του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια, οι καταθέσεις των υπουργών. Ο λόγος για τους Γιάννη Μπρατάκο - Σταύρου Παπασταύρου (17 Δεκεμβρίου) και Γιώργο Μυλωνάκη - Άκη Σκέρτσο (18 Δεκεμβρίου) με τους οποίους και αναμένεται, εκτός απροόπτου, να κλείσει ο κύκλος της έρευνας της «γαλάζιας» περιόδου.