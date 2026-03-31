Στις 17 Απριλίου η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή μετά από αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη

Την Παρασκευή 17 Απριλίου θα διεξαχθεί τελικά η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το Κράτος Δικαίου μετά από αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη.

Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νικήτα Κακλαμάνη, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η ημέρα διεξαγωγής της συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπέβαλε αίτημα στις αρχές Μαρτίου για διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης αναφορικώς με την κατάσταση του Κράτος Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, στον απόηχο και των εξελίξεων αναφορικώς με την υπόθεση των υποκλοπών.