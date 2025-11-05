Στις 25 Νοεμβρίου η συνέχεια της δίκης για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη

Στις 25 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για την εγκληματική οργάνωση που φέρεται να συμμετείχε σε πολλά εγκλήματα με οπαδικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων εκρήξεις, βίαιες επιθέσεις, αλλά και συμμετοχή στη δολοφονία Λυγγερίδη.

Το δικαστήριο σε μια κατάμεστη αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού ασχολήθηκε με διαδικαστικά ζητήματα, όπως τη νομιμοποίηση των συνηγόρων υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας.

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσε η οικογένεια του αδικοχαμένου Γιώργου Λυγγερίδη, τα μέλη της διμοιρίας των ΜΑΤ που δέχθηκαν την επίθεση έξω από το γήπεδο βόλεϊ, αλλά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Όπως έγινε γνωστό στο δικαστήριο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έλαβε απόφαση να ζητήσει την αλλαγή της αίθουσας, σε χώρο του Εφετείου Αθηνών.

Πέντε εκ των 147 κατηγορουμένων δεν είχαν δικηγόρο, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να εκκινήσει τη διαδικασία διορισμού τους από τον κατάλογο του ΔΣΑ.

Παρόντες στη δικαστική αίθουσα ήταν και οι περισσότεροι από 200 μάρτυρες,