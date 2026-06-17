Στις 6 Ιουλίου η Αθήνα γίνεται το Επίκεντρο του Παγκόσμιου Επιχειρείν

Η Jo Malone CBE, η γυναίκα που μετέτρεψε το άρωμα σε παγκόσμια αυτοκρατορία. Ο Lars Rasmussen, ο συνιδρυτής των Google Maps, που έμαθε τον πλανήτη να βρίσκει τον δρόμο του. Ο Dhiraj Mukherjee, ο συνιδρυτής του Shazam, που έβαλε όλη τη μουσική του κόσμου σε ένα άγγιγμα. Ο Amin Toufani, ο futurist που εκπαιδεύει ηγέτες και κυβερνήσεις για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Γιάννης Τσιώρης, ο άνθρωπος πίσω από την startup που κατέκτησε τη Μέση Ανατολή. Ο Daniel López από τη Mango, ένα από τα πιο ισχυρά brands της παγκόσμιας μόδας. Οι Γιώργος Αυγουστίδης και Γιώργος Χατζηγεωργίου, οι άνθρωποι που έχτισαν και επαναπροσδιόρισαν το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα. Όλοι για πρώτη φορά, μαζί, στην ίδια σκηνή.

Ιστορίες που ξεκίνησαν από το μηδέν και άλλαξαν τον κόσμο, μέσα από την αφήγηση των ίδιων των πρωταγωνιστών τους.

Οι πιο επιδραστικοί leaders από την Ελλάδα και τον κόσμο δίνουν ραντεβού στο M.O.RE Summit - Masters of Retail, το πρώτο διεθνές συνέδριο για το επιχειρείν, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026.

Γιατί να είστε εκεί

Το M.O.RE. είναι ένας «χάρτης» για το αύριο κάθε επιχείρησης και απευθύνεται συνολικά στο επιχειρηματικό οικοσύστημα και σε όλους όσοι εργάζονται, δημιουργούν και εξελίσσονται μέσα σε αυτό. Τεχνητή νοημοσύνη, exponential technologies, startups, logistics και last mile, το κατάστημα του μέλλοντος, marketplaces, νέες μορφές πληρωμών, customer experience, future of work και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που αλλάζουν τις αγορές. Όλα όσα θα διαμορφώσουν την επόμενη δεκαετία, σε μία μόνο ημέρα.

O Πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, Κώστας Γεράρδος για το M.O.RE. :

«Υπάρχουν στιγμές που ακόμη και κλάδοι με ιστορία δεκαετιών, όπως ο δικός μας, φτάνουν σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: Ο ένας δρόμος είναι να συνεχίσουμε όπως πάντα. Ο άλλος, ο πιο δύσκολος, είναι να ‘ξεμάθουμε’ όσα θεωρούσαμε δεδομένα, να πειραματιστούμε και να επαναπροσδιορίσουμε. Και οι δύο έχουν ρίσκο. Και οι δύο κρύβουν ευκαιρίες. Στο πρώτο M.O.RE. Summit, κορυφαίοι ομιλητές και διεθνείς experts θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το νέο τοπίο που διαμορφώνεται και να δούμε καθαρότερα τον δρόμο που ανοίγεται μπροστά μας».

Παρουσιάζει ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ: www.more2026.org

Χώρος Διεξαγωγής Συνεδρίου:

Κτήριο Τσίλλερ, Εθνικό Θέατρο (Κεντρική Σκηνή - Αίθουσα Εκδηλώσεων)

Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, είσοδος από την οδό Μενάνδρου.