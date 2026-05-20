Στις 6 Ιουνίου οι κρίσιμες αποφάσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος

Το Σάββατο 6 Ιουνίου θα συνεδριάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Νωρίτερα θα έχει συγκληθεί και η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Το είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος ότι οι συνεδριάσεις θα γίνουν μετά τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα, ώστε να υπάρχουν όλα τα δεδομένα.

Ένα ερώτημα είναι εάν θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις ο Παύλος Πολάκης, καθώς υπάρχει διάσταση απόψεων για το εάν μετά την διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει χάσει και την θέση του στα κομματικά όργανα, όπως ανέφερε δημοσίως ο Σωκράτης Φάμελλος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ