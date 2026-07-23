Στις φλόγες δύο σαουδαραβικά τάνκερ από τους Χούθι - Επί πέντε ώρες έπλητταν οι ΗΠΑ στόχους του Ιράν

Σε διαφορετικά μέτωπα εξελίσσεται η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τους Χούθι της Υεμένης να εξαπολύουν πλήγματα εναντίον δύο σαουδαραβικών εμπορικών πλοίων τις πρώτες ώρες της Πέμπτης (23/7), κάνοντας πράξη την προαναγγελία τους ότι θα επιβάλουν ναυτικό «μπλόκο» στη Σαουδική Αραβία.

Ειδικότερα, το σιιτικό κίνημα Ανσαραλά -γνωστό διεθνώς ως Χούθι- ανέφερε μέσω Telegram ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης», δηλαδή ο στρατιωτικός του βραχίονας, «διεξήγαγαν επιτυχή στρατιωτική επιχείρηση στοχοποιώντας δυο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό».

Όπως μεταφέρει ο Guardian, η φιλοϊρανική οργάνωση πρόσθεσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με πυραύλους και drones στα πλοία «Encelia» και «Layla», ενώ υποστηρίξε ότι ανάγκασε άλλα 10 να κάνουν αναστροφή.

Μάλιστα, στα social media κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει ένα από τα τάνκερ να φλέγεται ενώ πλέει στη θάλασσα.

Σαουδική Αραβία: «Χτυπήθηκε πλοίο μας και ξέσπασε φωτιά»

Το Ριάντ επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι ένα πλοίο σαουδαραβικής ιδιοκτησίας έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο μπροστινό μέρος του.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, που επικαλείται επίσημη πηγή της Γενικής Αρχής Μεταφορών, όλα τα μέλη του πληρώματος στο «Encelia» ήταν ασφαλή και οι Αρχές έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του πλοίου και του πληρώματος καθώς και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Επιβεβαίωση για το πλήγμα σε τάνκερ υπήρξε και από τη βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας (UKMTO), η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας. Όπως ανέφερε η UKMTO, το πλοίο χτυπήθηκε από «άγνωστου» τύπου «βλήμα» στην Ερυθρά Θάλασσα, περίπου 70 ναυτικά μίλια (130 χιλιόμετρα) από το λιμάνι Αλ Σουκάικ της Σαουδικής Αραβίας. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρθηκαν νεκροί ή τραυματίες.

Συνεχίζεται το «σφυροκόπημα» των ΗΠΑ σε ιρανικούς στόχους

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν το «σφυροκόπημα» στο Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις διάρκειας πέντε ωρών εναντίον στόχων της Τεχεράνης τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/7).

«Στις 00:30 (ώρα Ελλάδας), δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων», αναφέρει η CENTCOM σε ανάρτηση στο X.

U.S. Central Command (CENTCOM) has announced the completion of a twelfth consecutive night of strikes against military targets in Iran, to include maritime capabilities, missile and drone storage facilities, coastal surveillance sites, and air defense assets across areas of… pic.twitter.com/9TybEdPspz — OSINTdefender (@sentdefender) July 23, 2026

Στους στόχους που επλήγησαν συμπεριλαμβάνονται ναυτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και drones, παράκτιοι χώροι επιτήρησης και μέσα αεράμυνας του Ιράν.

Φωτό: Reuters

«Η αποστολή θα συνεχιστεί προκειμένου να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να απειλεί εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα ύδατα της περιοχής», προσθέτει η CENTCOM, όπως σχεδόν σε κάθε ανάρτηση για τις πολεμικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Φωτό: Reuters

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στη διάρκεια αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης στο συνοριακό πέρασμα Σαλάμτσεχ με το Ιράκ. Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στο Τζασκ, το Μπαντάρ Αμπάς και το Μπουσέρ.

Επίσης, για άλλη μια ημέρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνάς του αντιμετώπισαν επίθεση «από εχθρικά drones». Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι χτυπήθηκε η βάση Αλί Αλ Σαλέμ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέες δηλώσεις του, επέμεινες στους σκληρούς τόνους, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» κάθε φορά που το Ιράν επιτίθεται σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Πάντως, παρά τις θριαμβευτικές δηλώσεις της Ουάσιγκτον, το Ιράν έχει αποδείξει ότι διατηρεί δυνατότητες πυραύλων και drones.

Το Ιράν έπληξε ζωτικής σημασίας μονάδες αφαλάτωσης νερού και ενέργειας στο Κουβέιτ αυτή την εβδομάδα και στόχευσε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ίδια χώρα. Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, το Μπαχρέιν και η Ιορδανία, έχουν επίσης δεχτεί επίθεση τις τελευταίες ημέρες.

Τρία πετρελαιοφόρα ακινητοποίησαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης έκαναν γνωστό ότι «σταμάτησαν» τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (23/7).

Τα τρία τάνκερ προσπαθούσαν να «περάσουν από τη ναρκοθετημένη νότια διαδρομή, αλλά «αφού το ένα εξερράγη και πήρε φωτιά, τα άλλα δύο έκαναν γρήγορα αναστροφή», σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιρανικού στρατιωτικού σώματος.

Τα Στενά θα παραμείνουν «εντελώς κλειστά όσο η Αμερική συνεχίζει τις σατανικές ενέργειές της στην περιοχή», τόνισαν οι Φρουροί.

«Κανένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο δεν θα μπαίνει ούτε θα βγαίνει» και «αν οποιοδήποτε πλοίο παραπλανηθεί από την Αμερική και προσπαθήσει να περάσει χωρίς συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα υφίσταται την ίδια τύχη», πρόσθεσαν.

Αποχωρούν οι Βρετανοί διπλωμάτες από το Ιράν

Η διπλωματία της Βρετανίας ανακοίνωσε πως πλέον απέσυρε, «προσωρινά», τα εναπομείναντα μέλη του διπλωματικού προσωπικού της από το Ιράν, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδιζαν για 12η συνεχόμενη νύχτα την Ισλαμική Δημοκρατία.

Επικαλούμενο τις «εντάσεις» και την «κατάσταση ασφαλείας» στην περιοχή, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε πως «αποσύρθηκε προσωρινά» το διπλωματικό προσωπικό, διαβεβαιώνοντας πως η πρεσβεία της χώρας πλέον λειτουργεί μόνο «εξ αποστάσεως».

Η ανακοίνωση θυμίζει πως το Λονδίνο έχει προχωρήσει στην έκδοση οδηγίας με την οποία συνιστά τους υπηκόους της Βρετανίας και σε ανθρώπους με διπλή βρετανοϊρανική υπηκοότητα να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Ισλαμική Δημοκρατία, όπου υπάρχει «σοβαρός κίνδυνος σύλληψης, ανάκρισης ή κράτησής τους».

Παρόμοιο μέτρο ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο, μερικά 24ωρα πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με έναυσμα τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.