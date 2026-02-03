Στις φλόγες εμπορικό κέντρο στην Τεχεράνη - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (3/2) στο εμπορικό κέντρο Jannat Abbad στην Τεχεράνη, με τους πυκνούς καπνούς να καλύπτουν μεγάλο μέρος της ιρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το Reuters, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εμπορικό συγκρότημα στη διασταύρωση των λεωφόρων Νεγιάγιες – Τζανετάμπαντ, στα δυτικά της πόλης, όπως μετέδωσαν και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Πέντε πυροσβεστικοί σταθμοί έσπευσαν στο σημείο με οχήματα, υδροφόρες και φιάλες οξυγόνου για την κατάσβεση.





Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε στο πρακτορείο Tasnim ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε υπόστεγο επιφάνειας περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο στεγάζει δεκάδες καταστήματα και επιχειρήσεις διαφορετικών δραστηριοτήτων.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για πιθανά θύματα ή τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.