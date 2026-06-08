Στις φλόγες ξανά η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει το Ιράν παρά το «χέρι» Τραμπ σε Νετανιάχου

Σε νέα επικίνδυνη φάση εισέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, λίγες ώρες μετά την εκτόξευση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον της ισραηλινής επικράτειας. Πρόκειται για την πρώτη τέτοια ιρανική επίθεση μετά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που είχε τεθεί σε ισχύ στις 8 Απριλίου.

Trails from missile interceptors leading to puffs indicting the successful interception of Iranian ballistic missiles, seen in the sky over Central Israel. pic.twitter.com/F7IT5rvtNN — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν, ενώ ιρανικά κρατικά μέσα έκαναν λόγο για εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και την Ισφαχάν. Η ισραηλινή πλευρά παρουσίασε την επιχείρηση ως απάντηση στην πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνδέθηκε από το Ιράν με προηγούμενο ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό.

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή ήρθε παρά τις παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και του ζήτησε να μην προχωρήσει σε αντίποινα, προκειμένου να μη διακινδυνεύσει η προοπτική συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Τραμπ επέμεινε πως υπάρχει ακόμη παράθυρο για διπλωματική αποκλιμάκωση.

Δεν έπιασαν τόπο οι «νουθεσίες» του Τραμπ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ διαμήνυσε ότι οι νέες εχθροπραξίες δεν πρόκειται να αλλάξουν τη δική του στρατηγική έναντι του Ιράν, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ο ίδιος «κρατά τα ηνία» των εξελίξεων και ότι ο Νετανιάχου «δεν θα έχει άλλη επιλογή» από το να αποδεχθεί μια συμφωνία, εφόσον αυτή επιτευχθεί.

Παρά τις αμερικανικές προσπάθειες, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Το Axios είχε ήδη μεταδώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Τραμπ είχε επιχειρήσει να συγκρατήσει το Ισραήλ και στο μέτωπο του Λιβάνου, ύστερα από ιρανικές προειδοποιήσεις πως η συνέχιση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Βηρυτό θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Η νέα ανταλλαγή πυρών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν παραμένουν ανοιχτές αλλά χωρίς οριστική κατάληξη, ενώ η συνολική περιφερειακή κρίση συνδέεται πλέον όχι μόνο με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και με το μέτωπο του Λιβάνου, τη δράση φιλοϊρανικών οργανώσεων και τη σταθερότητα γύρω από το στενό του Ορμούζ. Ήδη οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς κάθε νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο για τις ενεργειακές ροές και την περιφερειακή ασφάλεια.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν η νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα παραμείνει περιορισμένη ή αν θα οδηγήσει σε ευρύτερη ανάφλεξη, την ώρα που η Ουάσιγκτον επιμένει ότι επιθυμεί να κρατήσει ζωντανό το διπλωματικό κανάλι με την Τεχεράνη.