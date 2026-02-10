Στις φυλακές Κορίνθου ο σμήναρχος - Η συγγνώμη, τα 3 ονόματα και οι αποκαλύψεις της απολογίας του

Στις φυλακές Κορίνθου, σε ειδική πτέρυγα για στρατιωτικούς, θα κρατείται ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, που κατηγορείται για διαρροή διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών και την Τρίτη (10/2) απολογήθηκε σε μια μαραθώνια διαδικασία στο Αεροδικείο Αθηνών.

Απειλές κατά της οικογένειάς του

Κατά τη διάρκεια μιας εννιάωρης απολογίας του, ενώπιον ανακρίτριας, εισαγγελέα, στελεχών της ΕΥΠ και της Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας, ο σμήναρχος υποστήριξε ότι αρχικά δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε έρθει σε επαφή με Κινέζους πράκτορες. Όπως ανέφερε, η πρώτη επαφή έγινε μέσω του LinkedIn, όταν άγνωστα σε αυτόν πρόσωπα από συμβουλευτική εταιρεία της Μαλαισίας, του ζήτησαν γεωπολιτικές μελέτες. Στην πορεία, σύμφωνα με τον ίδιο, άρχισαν πιέσεις και απειλές, με αναφορές σε κίνδυνο για την κόρη και τη σύζυγό του.

Η δήλωση μεταμέλειας

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ανέφερε τρία άτομα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση, μεταξύ αυτών ο «Στίβεν», ενώ τόνισε ότι αμοιβή που έλαβε ήταν 25.000 ευρώ, χωρίς να εισπράξει κάτι παραπάνω. Στην απολογία του δήλωσε: «Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην σε κάτι το οποίο εξελίχθηκε απειλητικά και παράνομα. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου».

Στην απολογία του φέρεται να περιέγραψε λεπτομερώς σχέδια και πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας που είχε δώσει, με την ανακριτική διαδικασία να συνεχίζεται, ενώ η υπόθεση θεωρείται από τις σοβαρότερες υποθέσεις κατασκοπείας στην Ελλάδα.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του, «η απόφαση έκανε δεκτό το αίτημά μας, να προφυλακιστεί. Και να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την ελληνική δικαιοσύνη. Έχει παραδεχθεί τα πάντα και τις ευθύνες του, δίχως υπερβολές. Το χαρακτηριστικό της ιστορίας είναι ότι ένιωσε ανακουφισμένος από τη σύλληψή του. Θεωρούσε ότι συνεργάζεται με ιδιωτική εταιρεία για εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών για χώρες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Όταν πήγε στην Κίνα, τον πίεζαν αφόρητα και του ζήτησαν να παρέχει έγγραφα. Υπό την πίεση, που του είπαν ότι ξέρουμε την οικογένειά του, ξέρουμε που μένεις, αναγκάστηκε να κάνει πράγματα που δεν ήθελε».

Απολογείται σήμερα ενώπιον του Αεροδικείου Αθηνών ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή και διαρροή διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών.



Συνεχίζονται, παράλληλα,… pic.twitter.com/kGK19OgOWu — Flash.gr (@flashgrofficial) February 10, 2026

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο σμήναρχος είπε πως έδρασε σαν «μοναχικός λύκος», μόνος του και ότι δεν υπάρχει καμία συμμετοχή άλλου προσώπου, ή οποιοσδήποτε συνεργός, σενάριο το οποίο ακόμη διερευνούν οι Αρχές.

Υπενθυμίζεται πως οι ποινές που αντιμετωπίζει ο σμήναρχος είναι ιδιαίτερα βαριές: είκοσι χρόνια κάθειρξη σε στρατιωτικές (ή πολιτικές) φυλακές, αλλά και στέρηση ιθαγένειας ενώ δεν αποκλείεται και η έκδοση του σε τρίτη χώρα εφόσον στερηθεί την ιθαγένεια και υπάρξει σχετικό αίτημα.