Στη φυλακή για παιδική πορνογραφία ο συνταξιούχος γυναικολόγος της Πάτρας

Προφυλακιστέος κρίθηκε, σύμφωνα με το tempo24.news, μετά την απολογία του στον ανακριτή σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, ο συνταξιούχος γυναικολόγος της Πάτρας που κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο 82χρονος είχε αιτηθεί να κρατηθεί κατ’ οίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, φέρεται να έχει παραδεχθεί την κατοχή πορνογραφικού υλικού.



Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποίησαν σε σκληρούς δίσκους που διατηρούσε ο 82χρονος στο σπίτι του, εντόπισαν χιλιάδες αρχεία (φωτογραφίες και βίντεο) με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι κάτω των 12 ετών.



Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ είναι ότι εντοπίστηκαν φωτογραφίες που έβγαλε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, στις οποίες απεικονίζονται ανήλικα παιδιά σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις, τα οποία είναι συγγενικά του πρόσωπα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. και πρόκειται για τα εγγόνια του.



Ο ίδιος πάντως φαίνεται να ισχυρίζεται ότι τα εγγόνια του δεν είναι γυμνά και μάλιστα στις φωτογραφίες είναι και άλλα πρόσωπα από την οικογένειά του.

Η επιτόπια ψηφιακή ανάλυση των κατασχεθέντων πειστηρίων απέδειξε την εμπλοκή του κατηγορουμένου. Στα μέσα αποθήκευσης εντοπίστηκαν πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία που φέρονται να απεικονίζουν συγγενικά του ανήλικα πρόσωπα σε γυμνές ή ημίγυμνες στάσεις.



Τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, ενώ η έρευνα των αρχών για την υπόθεση συνεχίζεται.