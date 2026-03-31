Θα επισκεφτούν τις ΗΠΑ Κάρολος και Καμίλα - «Ανυπομονεί» να δει τον βασιλιά ο Τραμπ

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα πραγματοποιήσουν κρατική επίσκεψη στις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, μια επίσκεψη στην οποία Βρετανοί βουλευτές και πολιτικοί έχουν αντιταχθεί, και η οποία θα γίνει εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή και μιας περιόδου αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Λονδίνου.

Το πρόγραμμά τους θα «γιορτάσει τους ιστορικούς δεσμούς και τις σημερινές διμερείς σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, με την ευκαιρία της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα ταξιδέψουν στη συνέχεια στις Βερμούδες, στην πρώτη επίσκεψη του μονάρχη σε βρετανικό υπερπόντιο έδαφος από την άνοδό του στο θρόνο τον Σεπτέμβριο του 2022.

🇬🇧🇺🇸 On advice of His Majesty’s Government, and at the invitation of The President of the United States, The King and Queen will undertake a State Visit to the United States of America. Their Majesties’ programme will celebrate the historic connections and the modern bilateral… pic.twitter.com/DY1CltXzVo — The Royal Family (@RoyalFamily) March 31, 2026

Το Λονδίνο και η Ουάσιγκτον, που συνδέονται με 250 χρόνια ιστορίας, έχουν σφυρηλατήσει μια «ειδική σχέση» που χαρακτηρίζεται από πολύ στενούς διπλωματικούς, στρατιωτικούς και οικονομικούς δεσμούς.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας της, η βασίλισσα Ελισάβετ Β' έγινε δεκτή σε τέσσερις κρατικές επισκέψεις στις ΗΠΑ, κυρίως το 1976 για τον εορτασμό της 200ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας και το 1991, με μια ιστορική ομιλία στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Ο «θαυμαστής» Τραμπ ανυπομονεί να συναντήσει τον Κάρολο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, γνωστός θαυμαστής της βασιλικής οικογένειας, δήλωσε στα μέσα Μαρτίου στον Λευκό Οίκο ότι «ανυπομονεί να δει τον Βασιλιά».

Αλλά από την αρχή του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ και κυρίως τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον οποίο κατηγορεί ότι δεν υποστηρίζει επαρκώς την αμερικανική στρατιωτική δράση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε την Τρίτη (31/3) σχετική ανάρτηση για την επικείμενη επίσκεψη του Κάρολου και της Καμίλα. Η Μελάνια και εγώ έχουμε την χαρά να ανακοινώσουμε ότι οι μεγαλειότατοι, ο βασιλιάς και η βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, θα επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια ιστορική επίσημη επίσκεψη από τις 27 έως τις 30 Απριλίου, η οποία θα περιλαμβάνει ένα υπέροχο επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο το βράδυ της 28ης Απριλίου. Αυτή η σημαντική εκδήλωση θα είναι ακόμη πιο ξεχωριστή φέτος, καθώς γιορτάζουμε την 250ή επέτειο της Μεγάλης μας Χώρας. Ανυπομονώ να περάσω χρόνο με τον Βασιλιά, τον οποίο σέβομαι πολύ. Θα είναι ΥΠΕΡΟΧΟ!».





Αλλά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε από τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, Βρετανοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι ο βασιλιάς δεν πρέπει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ σε ένα τέτοιο κλίμα.

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, είχε ζητήσει την ακύρωση του ταξιδιού για να καταδικαστεί ο «παράνομος πόλεμος» του Τραμπ στο Ιράν, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο ότι «προσβάλλει (το Ηνωμένο Βασίλειο) επανειλημμένα».

Η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Κοινοτήτων, βουλευτής των κυβερνώντων Εργατικών Έμιλι Θόρνμπερι έκρινε πριν από μέρες «ασφαλέστερο να αναβληθεί» η επίσκεψη, πιστεύοντας ότι ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα μπορούσαν να βρεθούν σε μια «ντροπιαστική» κατάσταση.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Λονδίνο Γουόρεν Στίβενς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ήταν «μεγάλο λάθος» να ακυρωθεί η επίσκεψη του Καρόλου στις ΗΠΑ, όπως έχουν ζητήσει Βρετανοί πολιτικοί λόγω των φραστικών επιθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βρετανίας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύθηκε σήμερα, το 49% των Βρετανών πιστεύει ότι ο βασιλιάς δεν πρέπει να κάνει αυτήν την επίσκεψη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.