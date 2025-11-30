Στις κάλπες οι δικηγόροι: Εκλέγονται νέες διοικήσεις στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας

Στις κάλπες καλούνται να προσέλθουν σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου και αύριο Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου οι περίπου 46.878 δικηγόροι της χώρας, προκειμένου να εκλέξουν τις νέες διοικήσεις των Δικηγορικών Συλλόγων με ορίζοντα τετραετίας.

Η εκλογική μάχη στον κλάδο των δικηγόρων διεξάγεται στο κλίμα της οικονομικής πίεσης που υφίστανται ειδικά οι πιο νέοι δικηγόροι, αλλά και εν μέσω των ανακατατάξεων που φέρνει η ίδρυση των ιδιωτικών Νομικών Σχολών.

Στην Αθήνα, δεν θα είναι ξανά υποψήφιος ο νυν πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός καθώς εξάντλησε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δυο τετραετιών που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων.

Ως υποψήφιοι πρόεδροι στην εκλογική «κούρσα» του ΔΣΑ συμμετέχουν:

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗTPIOY ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ

Οι δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ προέδρων που είτε κατέρχονται μεμονωμένα, είτε με συνδυασμούς όπως επίσης και συναδέλφους τους που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία χωρίς υποψήφιο πρόεδρο .

Επαναληπτικές εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν σε όσους δικηγορικούς συλλόγους δεν αναδείξουν νέα διοίκηση από τον πρώτο γύρο.