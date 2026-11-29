Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Κυριακή (29/11), οι Ισπανοί σε μια πρόωρη εκλογική αναμέτρηση που ενδέχεται να ανατρέψει τις πολιτικές ισορροπίες στη χώρα με το αποτέλεσμα να μπορεί να ανοίξει, για πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1975 και τον θάνατο του στρατηγού Φρανθίσκο Φράνκο, τον δρόμο για τη συμμετοχή ακροδεξιού κόμματος στην κεντρική κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δίνει μάχη για την παραμονή του στην εξουσία, την ώρα που το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) προηγείται στις δημοσκοπήσεις και ενδέχεται να συνεργαστεί με το Vox.

Οι εκλογές κανονικά επρόκειτο να πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του επόμενου έτους. Ωστόσο, ο Σάντσεθ αποφάσισε να επισπεύσει την προσφυγή στις κάλπες τον Οκτώβριο, μετά την καταψήφιση από τρία δεξιά και ακροδεξιά κόμματα της νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησής του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian.

Η κοινωνική οργή για την εκτόξευση των ενοικίων κορυφώθηκε τον Σεπτέμβριο, μετά την έξωση της 87χρονης María del Carmen Abascal από το σπίτι της στη Μαδρίτη. Η ηλικιωμένη αδυνατούσε να ανταποκριθεί στην αύξηση του ενοικίου κατά 230%, την οποία απαιτούσε το επενδυτικό fund που είχε αγοράσει το διαμέρισμα.

Υπό την πίεση των μαζικών διαδηλώσεων, η κυβέρνηση μειοψηφίας του Σάντσεθ παρουσίασε ένα πακέτο μέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης στη στέγη, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση των εξώσεων έως το 2030 και η ρύθμιση των προσωρινών μισθώσεων και της ενοικίασης κατοικιών ανά δωμάτιο.

Το εκλογικό στοίχημα του Σάντσεθ και η συμμαχία της Δεξιάς με το Vox

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επέλεξε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές μετά την απόρριψη των προτάσεών του από το Λαϊκό Κόμμα (PP), το ακροδεξιό Vox και το δεξιό καταλανικό αυτονομιστικό κόμμα Junts.

Ο Σάντσεθ εκτίμησε ότι η απόφαση των αντιπάλων του να μπλοκάρουν τις παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ του στην κάλπη.

Μιλώντας την Παρασκευή στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη νίκη, δηλώνοντας: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα χάσουμε», ενώ πρόσθεσε ότι «όταν η προοδευτική Ισπανία κινητοποιείται, είναι ασταμάτητη».

Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ισπανίας (PSOE) έχει περιορίσει την απόσταση από το προπορευόμενο PP σε λιγότερες από τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δείχνουν ότι η Δεξιά βρίσκεται κοντά στην εξουσία.

Το Λαϊκό Κόμμα αναμένεται να καταλάβει την πρώτη θέση, χωρίς όμως να εξασφαλίσει αυτοδυναμία, γεγονός που καθιστά πιθανή μια συμφωνία με το Vox. Τα δύο κόμματα εκτιμάται ότι μπορούν να συγκεντρώσουν από κοινού σαφώς περισσότερες από τις 176 έδρες που απαιτούνται για την πλειοψηφία στο ισπανικό Κογκρέσο των 350 βουλευτών.

Ακόμη και αν το PSOE καταφέρει να αναδειχθεί πρώτο, ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης θα είναι δύσκολος, καθώς θα χρειαστεί τη στήριξη της αριστερής συμμαχίας Broad Front και περιφερειακών εθνικιστικών κομμάτων.

Στεγαστική κρίση, διαφθορά και σιδηροδρομικά δυστυχήματα στο επίκεντρο

Επιλέγοντας τη στεγαστική κρίση ως βασικό πεδίο αντιπαράθεσης, ο Σάντσεθ επιχείρησε να μετατοπίσει την προσοχή από τις καταγγελίες διαφθοράς που αφορούν πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, επιδίωξε να αφήσει πίσω την έντονη κριτική για τη διαχείριση της κρίσης στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική, όταν περίπου 80.000 άνθρωποι πέρασαν από το γειτονικό Μαρόκο στην περιοχή μέσα σε μόλις 48 ώρες.

Ωστόσο, η κυβερνητική εκστρατεία δέχθηκε νέο πλήγμα στα τέλη Οκτωβρίου, όταν 69 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία μέσα σε εννέα μήνες.

Το PP και το Vox αξιοποίησαν τα δύο δυστυχήματα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι απέτυχε να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών.

Τα δύο κόμματα επιχειρούν να μετατρέψουν τις εκλογές σε δημοψήφισμα για αυτό που αποκαλούν απαξιωτικά «Σαντσεσμό» (sanchismo), περιγράφοντας το μοντέλο διακυβέρνησης του πρωθυπουργού ως κυνικό, διεφθαρμένο και ιδιοτελές.

«Η Ισπανία αξίζει έναν αξιοπρεπή πρωθυπουργό και ο Σάντσεθ δεν είναι ένας από αυτούς», δήλωσε ο επικεφαλής του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, σε τηλεοπτική αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό.

Από την πλευρά του, ο Σάντσεθ αναγνώρισε ότι η κυβέρνησή του έχει κάνει λάθη, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η Ισπανία βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από το 2018, όταν ανέλαβε την εξουσία.

Οι προεκλογικές δεσμεύσεις και το πολιτικό δίλημμα

Ο Σάντσεθ παρουσιάζει την εκλογική αναμέτρηση ως σύγκρουση ανάμεσα στις προοδευτικές και τις αντιδραστικές δυνάμεις, με επίκεντρο την πιθανή συνεργασία του PP με το Vox.

«Πρέπει να αποφασίσετε εάν θέλετε η χώρα μας να κινηθεί προς τα πίσω ή να συνεχίσει να προχωρά μπροστά», είχε δηλώσει κατά την ανακοίνωση των πρόωρων εκλογών.

Στις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής περιόδου, η κυβέρνηση επιχείρησε να ενισχύσει το κοινωνικό της προφίλ, προτείνοντας νέο φόρο στις περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έσοδα θα κατευθύνονταν στη χρηματοδότηση της παιδικής φροντίδας, της στέγασης και των δημόσιων υπηρεσιών.

Το Λαϊκό Κόμμα, από την άλλη, υπόσχεται μείωση της φορολογίας, κατασκευή ενός εκατομμυρίου κατοικιών και «αποκατάσταση της φιλοδοξίας και της αυτοπεποίθησης της χώρας».

Το πρόγραμμα του Vox επικεντρώνεται στην απορρύθμιση, την «επαναμετανάστευση» (remigration) και την προτεραιότητα των γεννημένων στην Ισπανία έναντι όσων έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό στην πρόσβαση στη στέγαση και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, το ακροδεξιό κόμμα ζητά τη δίωξη του Σάντσεθ και της κυβέρνησής του για «προδοσία και εγκλήματα κατά της κρατικής ασφάλειας», με αφορμή τη μαζική διέλευση μεταναστών στη Θέουτα.

Η προσέγγιση του PP με το Vox και οι καταγγελίες για την εκλογική διαδικασία

Η προοπτική κυβερνητικής συνεργασίας του Λαϊκού Κόμματος με το Vox αποτυπώνει τη μετατόπιση της ισπανικής Κεντροδεξιάς απέναντι στην Ακροδεξιά.

Ο προηγούμενος επικεφαλής του PP, Πάμπλο Κασάδο, είχε απορρίψει δημόσια το Vox, κατηγορώντας το ότι επενδύει σε μια πολιτική που βασίζεται στον «φόβο, την οργή, τη δυσαρέσκεια και την εκδίκηση».

Ωστόσο, το PP έχει επανειλημμένα συνεργαστεί με το ακροδεξιό κόμμα σε περιφερειακό επίπεδο, με τα δύο κόμματα να διοικούν σήμερα από κοινού τέσσερις αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας.

Τις τελευταίες ημέρες, PP και Vox αμφισβήτησαν επίσης τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας, διατυπώνοντας ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς περί ενδεχόμενης χειραγώγησης της επιστολικής ψήφου από την κυβέρνηση.

Ο επικεφαλής του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, υποστήριξε επίσης, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο Σάντσεθ επιχειρεί να υπονομεύσει τη δημοκρατία και να μεταβάλει τη δημογραφική σύνθεση της χώρας.

Οι καταγγελίες αυτές προσθέτουν νέα ένταση σε μια ήδη πολωμένη εκλογική αναμέτρηση, το αποτέλεσμα της οποίας αναμένεται να καθορίσει τις πολιτικές ισορροπίες στην Ισπανία τα επόμενα χρόνια.