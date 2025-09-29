Στις Βρυξέλλες ο Θεοδωρικάκος – Στο τραπέζι το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας και το Chips Act 2.0

Στο Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα» της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, ΤΤάκης Θεοδωρικάκος , με την Αθήνα να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: «Ισχυρή χρηματοδότηση για βιομηχανία, καινοτομία και μικρομεσαίους».

Ο υπουργός κατέθεσε πρόταση έξι σημείων για το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, επιμένοντας στη δίκαιη κατανομή πόρων, στη στήριξη των μικρομεσαίων, αλλά και στη διασφάλιση έναντι τρίτων χωρών. «Χρειάζονται γενναίες πανευρωπαϊκές παρεμβάσεις για το κόστος ζωής και τις ανισότητες», τόνισε στην τοποθέτησή του.

Τα έξι σημεία της ελληνικής πρότασης

Συμμετοχή όλων των κρατών – δίκαιη κατανομή

Ενεργοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων

Στήριξη βιομηχανίας & καινοτομίας

Ενίσχυση ΜμΕ

Πρόγραμμα «γέφυρα» με το Ταμείο Ανάκαμψης

Θωράκιση απέναντι σε εταιρείες τρίτων χωρών

Chips Act 2.0: Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Λίγο αργότερα, ο Τ. Θεοδωρικάκος συμμετείχε στη συζήτηση για τη Διακήρυξη της Συμμαχίας Κρατών-Μελών που δρομολογούν τον σχεδιασμό του Chips Act 2.0 για τους ημιαγωγούς.

«Η στρατηγική αυτονομία και η οικονομική ασφάλεια της Ε.Ε. περνούν μέσα από την ενίσχυση του οικοσυστήματος των ημιαγωγών», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία.



Δεν έμεινε όμως εκεί: υπενθύμισε ότι η χώρα μας έχει ήδη ιδρύσει το Hellenic Chips Competence Centre (HCCC), μια στρατηγική επένδυση 7,26 εκατ. ευρώ (με εθνική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση), που φιλοδοξεί να βάλει την Ελλάδα στον χάρτη της ευρωπαϊκής τεχνολογίας των μικροκυκλωμάτων.

Τι είναι το Chips Act 2.0

Το Chips Act 2.0 είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της βιομηχανίας ημιαγωγών (microchips) στην Ευρώπη.

Το πρώτο Chips Act ξεκίνησε το 2022 με στόχο να μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από Ασία και ΗΠΑ στον κρίσιμο τομέα των μικροκυκλωμάτων. Πρόβλημα που φάνηκε έντονα στην πανδημία, όταν η έλλειψη chips «πάγωσε» αυτοκινητοβιομηχανίες, ηλεκτρονικά και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Το Chips Act 2.0 έρχεται ως «επόμενο βήμα»:

να ενισχύσει την παραγωγή και τον σχεδιασμό chips στην Ευρώπη,

να εξασφαλίσει στρατηγική αυτονομία και τεχνολογική κυριαρχία,

να δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης,

και να θωρακίσει την Ε.Ε. απέναντι σε γεωπολιτικούς κινδύνους.

Στην πράξη, σημαίνει περισσότερα κονδύλια, περισσότερη έρευνα και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών και βιομηχανίας, ώστε η Ευρώπη να μπει δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη των ημιαγωγών.

Το μήνυμα της Αθήνας

Με διπλή παρέμβαση – τόσο στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας όσο και στο Chips Act 2.0 – η ελληνική πλευρά δείχνει πως θέλει να παίξει ρόλο στις μεγάλες αποφάσεις για τη βιομηχανία του αύριο.

Ο Θεοδωρικάκος μίλησε για «ισχυρή, ασφαλή και κοινωνικά συνεκτική Ευρώπη» και κάλεσε τους εταίρους να στηρίξουν ενεργά τις ΜμΕ και τις ενεργοβόρες βιομηχανίες που βρίσκονται σε πίεση.