Στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός: Ξεκινάει η μάχη για τον νέο προϋπολογισμό - Τι διεκδικεί η Αθήνα

Σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία και ενώ αναμένεται αύριο η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες, όπου σήμερα και αύριο πραγματοποιείται η τακτική Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ξεκινάει η «μάχη» για τα 2 τρισ. του νέου προϋπολογισμού

Στην κορυφή της ατζέντας των Ευρωπαίων ηγετών βρίσκεται το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα εκτιμά ότι οι στόχοι της Ε.Ε. πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τα έσοδα του οποίου θα πρέπει επίσης να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες της Ε.Ε. Για την ελληνική κυβέρνηση οι προτεραιότητες δε μεταβάλλονται: η προστασία των πόρων για τη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ε.Ε αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για την Ελλάδα.

Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι ο πρωθυπουργός υποστηρίζει εδώ και χρόνια την κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένου κοινού ευρωπαϊκό δανεισμού, για την χρηματοδότηση επενδύσεων σε κοινά ευρωπαϊκά αγαθά, όπως η ενέργεια και η άμυνα. Σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας η ελληνική θέση παραμένει η άρση των ευρωπαϊκών στρεβλώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης έχει διαχρονικά υποστηρίξει σθεναρά τις απαραίτητες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, την εμβάθυνση της Κοινής Αγοράς, αλλά και την γρήγορη πρόοδο προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Στην εξ' ίσου σημαντική συζήτηση περί ασφάλειας και άμυνας ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές να επαναλάβει ότι είναι ανάγκη η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές έναντι ολόκληρης της Ηπείρου, μια ουσιαστική δηλαδή προσέγγιση 360 μοιρών. Στο φλέγον ζήτημα της Μέσης Ανατολής οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι η Ελλάδα έχει ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ της αποκλιμάκωσης και της ανάγκης εξεύρεσης διπλωματικής λύσης. Σε αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει τη σημασία της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, αλλά και της άμεσης αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοϊας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συμμετέχει στη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για τα Στενά του Ορμούζ.

«Βράζει» το εσωτερικό μέτωπο με επίκεντρο την τσέπη των πολιτών

Στο εσωτερικό μέτωπο και ενώ το προεκλογικό θερμόμετρο παραμένει σε υψηλές για την…περίοδο τιμές, η κυβέρνηση μετατοπίζει το κέντρο βάρους της δραστηριότητας της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, κατηγορώντας ταυτόχρονα τις κύριες δυνάμεις της αντιπολίτευσης και εν προκειμένω την ΕΛ.Α.Σ και το ΠΑΣΟΚ για πλειοδοσία σε παροχολογία και

«ακάλυπτες υποσχέσεις».

Από το Μέγαρο Μαξίμου υπογραμμίζουν ότι στη μάχη κατά της ακρίβειας επιστρατεύουν μόνιμες αυξήσεις εισοδημάτων, διαρκείς μειώσεις φόρων και ενίσχυση του ανταγωνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο χθες έγινε η παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής -PosoKanei.gov.gr- ακόμη ένα εργαλείο διαφάνειας, που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης από super markets, όπως λένε στην κυβέρνηση.