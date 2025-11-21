Στήθηκε στην πλατεία Συντάγματος το Χριστουγεννιάτικο δέντρο - Πότε θα φωταγωγηθεί

Τα γιορτινά της «φοράει» σιγά σιγά η Αθήνα αφού το μεγαλειώδες Χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα κοσμήσει την πλατεία Συντάγματος πήρε τη θέση του την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.

Το 19 μέτρων ύψους έλατο προέρχεται από την περιοχή της Βυτίνας και τοποθετήθηκε στο κέντρο της πλατείας και θα παραμείνει εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου

Τις επόμενες ημέρες θα τοποθετηθούν τα στολίδια και τα λαμπάκια ενώ η φωταγώγησή του θα πραγματοποιηθεί την 27η Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων της πόλης.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, συνεργεία του Δήμου Αθηναίων στόλισαν τα υπόλοιπα δέντρα που στέκουν στην πλατεία Συντάγματος, προκειμένου η πόλη να φωτιστεί στέλνοντας μηνύματα χαράς, αγάπης κι ελπίδας.

Eurokinissi