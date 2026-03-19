Στιβ Κερ για Γιούρτσεβεν: «Τον θαυμάζω» - Τι έχει κάνει ο Τούρκος μέχρι τώρα στο ΝΒΑ

Οι Σέλτικς νίκησαν εύκολα τους Γουόριορς με 120-99, σε ένα ματς όπου ο Ομέρ Γιούρτσεβεν πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής, αγωνιζόμενος για 5 λεπτά και σημειώνοντας 4 πόντους μαζί με 2 ριμπάουντ.



Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των Γουόριορς, Στιβ Κερ, στάθηκε στον Τούρκο σέντερ και μίλησε με θετικά λόγια για το παιχνίδι του, δείχνοντας πως τον εκτιμά.



Οι δηλώσεις του Στιβ Κερ:

«Θαυμάζω το παιχνίδι του Ομέρ Γιούρτσεβεν. Είναι ένας πολύ καλός και ταλαντούχος παίκτης. Είναι σωματικά δυνατός, δυναμικός και εξαιρετικός πασέρ. Έχει σημειώσει επιτυχία στο NBA στο παρελθόν. Είμαστε μαζί μόνο λίγες μέρες, αλλά μου αρέσει να τον παρακολουθώ».

🗣️ Golden State Warriors koçu Steve Kerr:



"Ömer Yurtseven gerçekten iyi bir oyuncu. Sadece birkaç gündür onunla birlikteyiz ama onu izlemekten keyif alıyorum. (...) Herkese mutlu bir ramazan sonu diliyorum."

Τι έχει κάνει μέχρι τώρα ο Γιούρτσεβεν στο ΝΒΑ

Στο ντεμπούτο του απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς αγωνίστηκε για 13 λεπτά, μαζεύοντας 4 ριμπάουντ χωρίς να σκοράρει ή να δώσει ασίστ, ενώ στο παιχνίδι με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς πέτυχε 2 πόντους και μοίρασε 1 ασίστ. Στην πιο πρόσφατη αναμέτρηση κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς, στην ήττα της ομάδας του με 120-99, είχε 4 πόντους και 2 ριμπάουντ.

