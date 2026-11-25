Με μια αφοπλιστική ατάκα και αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, ο Στίβι Γουόντερ θέλησε να απαντήσει σε όσους εδώ και χρόνια αμφισβητούν ότι είναι πράγματι τυφλός.

Ο θρυλικός μουσικός βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στη σκηνή του United Center στο Σικάγο, στο πλαίσιο της περιοδείας του για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ «Songs in the Key of Life».

Ανάμεσα στις μεγάλες επιτυχίες του, ο 76χρονος καλλιτέχνης έκανε μια μικρή παύση, απευθύνοντας μια ιδιαίτερη πρόσκληση σε όσους εξακολουθούν να πιστεύουν τις θεωρίες συνωμοσίας για την όρασή του.

«Μπείτε μαζί μου στο αυτοκίνητο και θα δούμε»

«Αν πιστεύετε ότι μπορώ πραγματικά να οδηγήσω ή ότι βλέπω, μπείτε μαζί μου στο αυτοκίνητο και θα δούμε τι θα μας συμβεί στο τέλος», είπε χαρακτηριστικά στο κοινό.

Η τρομάρα του Λάιονελ Ρίτσι και η συνάντηση με τον Σακίλ Ο’Νιλ

Οι ιστορίες γύρω από την όραση του Στίβι Γουόντερ δεν προέρχονται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο. Κατά καιρούς, διάσημοι συνάδελφοι και φίλοι του έχουν αφηγηθεί περιστατικά από τις συναντήσεις τους μαζί του, δίνοντας τροφή στις σχετικές θεωρίες.

Το 2019, ο Λάιονελ Ρίτσι είχε περιγράψει στην εκπομπή της Κέλι Κλάρκσον μια επίσκεψή του στο σπίτι του μουσικού, κατά την οποία βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού με τον Στίβι Γουόντερ στο τιμόνι.

«Όλη μου τη ζωή σκέφτομαι: “Βλέπει. Ξέρω ότι βλέπει”», είχε πει, προτού διηγηθεί το περιστατικό:

«Πήγα στο σπίτι του και μου είπε: “Θέλεις να ακούσεις ένα καινούργιο τραγούδι; Το έχω στο αυτοκίνητο, έλα μαζί μου”. Πήγαμε στο αυτοκίνητο και μου είπε: “Εσύ κάθισε στη θέση του συνοδηγού κι εγώ θα καθίσω στη θέση του οδηγού”. Μπήκε μέσα, έβαλε μπροστά τη μηχανή, έβαλε την κασέτα και στη συνέχεια γύρισε προς τα πίσω και άρχισε να κάνει όπισθεν στον δρόμο που οδηγούσε στην είσοδο του σπιτιού. Άρχισα να φωνάζω: “Στίβι! Τι κάνεις;”. Και εκείνος μου απάντησε: “Σε τρόμαξα, έτσι;”».

Την ίδια χρονιά, ο Σακίλ Ο’Νιλ είχε μοιραστεί τη δική του εμπειρία στην εκπομπή «Inside the NBA» του TNT. Οι δυο τους έμεναν στο ίδιο κτίριο στη λεωφόρο Γουίλσαϊρ και, σύμφωνα με τον πρώην μπασκετμπολίστα, μια συνάντησή τους στο ασανσέρ τον είχε αφήσει έκπληκτο.

«Είναι αληθινή ιστορία. Μένουμε στο ίδιο κτίριο στη λεωφόρο Γουίλσαϊρ, όπου υπάρχει υπηρεσία στάθμευσης. Είχα ήδη μπει στο κτίριο και περνούσα από το λόμπι. Ανοίγει η πόρτα και εμφανίζεται ο Στίβι Γουόντερ. Μπαίνει μέσα, μου λέει “Τι γίνεται, Σακ;” και πατάει το κουμπί», είχε αναφέρει.

Παρά τα γέλια των συμπαρουσιαστών του, ο Ο’Νιλ επέμεινε στην αφήγησή του, υποστηρίζοντας ότι ο τραγουδιστής πάτησε το κουμπί του ορόφου του και κατευθύνθηκε στο διαμέρισμά του. Μάλιστα, είχε τηλεφωνήσει στους γνωστούς του για να τους διηγηθεί τι είχε συμβεί.

Stevie Wonder jokes about rumors that he’s not really blind: ‘Get in the car with me and we’ll see what happens’ https://t.co/wYN8bgWJrB — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 24, 2026

Το προσωνύμιο ενός μπασκετμπολίστα και το μικρόφωνο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Ο Στίβι Γουόντερ γεννήθηκε πρόωρα και έχασε την όρασή του εξαιτίας της αμφιβληστροειδοπάθειας της προωρότητας. Σε μικρή ηλικία φοίτησε στη Σχολή Τυφλών του Μίσιγκαν, στο Λάνσινγκ.

Ωστόσο, ακόμη και η μεγάλη του αγάπη για το μπάσκετ έχει αποτελέσει αφορμή για την αναπαραγωγή θεωριών συνωμοσίας, καθώς ο μουσικός παρακολουθεί συχνά αγώνες του NBA από τις πρώτες θέσεις δίπλα στο παρκέ.

Το 2014, ο άλλοτε αστέρας του NBA, Ντάριλ Ντόκινς, είχε αποκαλύψει στο TMZ ότι ο Γουόντερ ήταν εκείνος που του είχε δώσει το προσωνύμιο «Chocolate Thunder» («Σοκολατένιος Κεραυνός»). Ο ίδιος αναρωτιόταν πώς θα μπορούσε να του έχει δώσει ένα τέτοιο παρατσούκλι χωρίς να τον έχει δει να καρφώνει την μπάλα στο καλάθι.

Ένα ακόμη περιστατικό που συζητήθηκε έντονα σημειώθηκε το 2010, κατά τη διάρκεια κοινής εμφάνισης του Στίβι Γουόντερ και του Πολ ΜακΚάρτνεϊ στον Λευκό Οίκο. Όταν ο πρώην Beatle έριξε κατά λάθος μια βάση μικροφώνου, ο Γουόντερ άπλωσε ενστικτωδώς το χέρι του και την έπιασε προτού πέσει στο πάτωμα.

Πρόκειται για περιστατικά που έχουν τροφοδοτήσει τις εικασίες, χωρίς ωστόσο να αποτελούν αποδείξεις ότι ο μουσικός έχει όραση.