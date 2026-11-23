Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν μία 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της, γιατί εγκατέλειψαν δυο αδελφάκια, ηλικίας

δύο και τριών ετών, σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους. Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκων από κοινού και κατά συρροή.

Τα ανήλικα βρέθηκαν μόνα, χωρίς επίβλεψη μέσα σε διαμέρισμα και μεταφέρθηκαν και φιλοξενούνται προσωρινά στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, για λόγους προστασίας και φύλαξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους και δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, ύστερα από καταγγελία προς την Αστυνομία. Γείτονες άκουγαν παιδικά κλάματα επί αρκετή ώρα από διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έφτασαν στο σημείο και, κατόπιν συνεννόησης με εισαγγελέα, παραβίασαν την πόρτα. Μπαίνοντας στο σπίτι, βρήκαν μόνα τους τα δύο μικρά παιδιά, συριακής καταγωγής, χωρίς κανέναν ενήλικα κοντά τους. Όπως περιέγραψαν οι αστυνομικοί, το διαμέρισμα ήταν ιδιαίτερα ακατάστατο και οι συνθήκες υγιεινής ήταν ανεπαρκείς.

Λίγο αργότερα επέστρεψαν στο σπίτι η 22χρονη μητέρα, υπήκοος Συρίας και ο 25χρονος σύντροφός της, παλαιστινιακής καταγωγής. Αμφότεροι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

Τα δύο αδελφάκια θα παραμείνουν στη φροντίδα του Ιπποκρατείου μέχρι να αποφασιστεί πού θα φιλοξενηθούν και ποια μέτρα θα ληφθούν για την προστασία τους.