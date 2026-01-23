Στο Αμπού Ντάμπι η τριμερής συνάντηση ΗΠΑ - Ρωσίας - Ουκρανίας για το μέλλον του πολέμου

Τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου Ρωσία, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο 2022.

Η συνάντηση «κλείδωσε» μετά τις επαφές που είχαν οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ στη Μόσχα, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι συνομιλίες ήταν «χρήσιμες από κάθε άποψη», προσθέτοντας ότι «συμφωνήθηκε ότι η πρώτη συνάντηση μιας τριμερούς ομάδας εργασίας για θέματα ασφάλειας θα πραγματοποιηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

Οι πλήρεις λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν έχουν δημοσιευθεί και δεν είναι σαφές εάν Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε από πλευράς του ότι οι συνομιλίες θα διαρκέσουν δύο ημέρες.

Πώς θα διεξαχθούν οι συνομιλίες

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ μαζί με μια έμπειρη διπλωματική ομάδα έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν με τη ρωσική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας θα είναι ο στρατηγός Ιγκόρ Κοστιούκοφ και ο διευθυντής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο σύμβουλος του Κρεμλίνου απέφυγε να χαιρετίσει κάποια σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις στη Μόσχα.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι, κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών μεταξύ του προέδρου μας και των Αμερικανών, επαναλήφθηκε ότι χωρίς την επίλυση του εδαφικού ζητήματος σύμφωνα με τη φόρμουλα που συμφωνήθηκε στο Άνκορατζ, δεν υπάρχει ελπίδα επίτευξης μακροπρόθεσμης διευθέτησης», είπε, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν πέρυσι στην Αλάσκα.

Ο Ουσακόφ τόνισε επίσης ότι ο Πούτιν υπογράμμισε πως η Ρωσία «ενδιαφέρεται ειλικρινά» για μια διπλωματική λύση.

Πρόσθεσε, ωστόσο: «Μέχρι να επιτευχθεί αυτό, η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει με συνέπεια τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στο πεδίο της μάχης, όπου οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέχουν τη στρατηγική πρωτοβουλία».